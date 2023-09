La experiencia paranormal de Kiko Rivera con su padre

El pasado 26 de septiembre se conmemoró el 39º aniversario de la muerte de Francisco Rivera, Paquirri, tras ser cogido de manera letal por un toro en la plaza de Pozoblanco (Córdoba). A pesar del distanciamiento al que se han sometido Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera durante los últimos años, en esta ocasión ambos se unieron en un bonito homenaje al diestro y enviaron de manera conjunta a su tumba un ramo de rosas blancas con un mensaje: «Tu esposa e hijo».

Ramo de flores que Isabel Pantoja y Kiko Rivera han depositado en la tumba de Paquirri / Gtres

Un emotivo gesto que se produce pocos meses después de que Kiko Rivera fuese sometido a un cateterismo para solucionar sus problemas de corazón. Ante la gravedad de la situación, su madre no dudó en dejar las rencillas a un lado y acudir hasta Sevilla para visitar a su hijo. Algo que el joven quiso agradecer en público aunque a día de hoy la relación entre ambos sigue sin haberse encontrado un final feliz.

Lo que sí parece unirles de manera incondicional es la figura de Paquirri. Y a colación del aniversario de su muerte, Kiko Rivera reveló días antes una «anécdota» que vivió con su difunto padre durante una entrevista que le concedió al youtuber Jordi Wild. Además de hablar sobre diversos episodios vividos con su madre y sus problemas de salud, el joven contó en el podcast un extraño suceso que le ocurrió con su progenitor hace algunos años.

Paquirri e Isabel Pantoja junto a Kiko Rivera, recién nacido / Gtres

«Yo vivía solo en Madrid y por entonces era muy amigo de Liz Emiliano», empezó comentando sobre su relación con la concursante de Gran Hermano originaria de República Dominicana. Aunque dejó claro que ya no existía ningún tipo de amistad entre ellos, sí que aseguró que ella podía corroborar lo que sucedió aquel día: «Yo llego de una actuación a mi loft, que tenía dos plantas, subí la maleta a la parte de arriba y la dejé bloqueando la escalera para que mi perrito no pudiese bajar porque porque yo quería descansar». Lo que no esperaba el DJ es que en ese momento recibiría una extraña llamada de Liz.

«Ella es muy de cosas paranormales. Decía que se comunicaba con gente que estaba muerta», explicó Kiko en la entrevista antes de proseguir. «Y estaba yo tumbado en el sofá, me suena el teléfono con una llamada suya y me dice: ‘Tu padre acaba de contactar conmigo a través de un sueño’. Yo la dije que no me asustase porque estaba solo en casa y me estaba metiendo miedo», recordó. Sin embargo, la respuesta de su amiga le dejó de piedra.

Kiko Rivera / Gtres

«Me dice Liz: para que tú me creas, me está diciendo que quites la maleta de la escalera que no puede pasar. Y yo pensé: ¿cómo sabe que yo tengo una maleta aquí? Fue entonces cuando se me cayó el teléfono al suelo, cogí los perros, hice la maleta y me fui corriendo a casa de mi madre», comentaba ante su entrevistador. Aunque lo más raro llegó al día siguiente: «Liz no se acordaba de nada. Desde ese día empecé a creer».

Y aunque pueda parecer raro, lo cierto es que a esta experiencia paranormal con Paquirri se suma a otra que, según Kiko Rivera, presenció su hermana pequeña hace algunos años en Cantora. Así lo contó él mismo durante su estancia en GH Dúo. «Mi hermana no quería entrar en una estancia porque decía que allí estaba el hombre que le hacía reír por la noche. Cuando le preguntamos quién era ese hombre, ella se acercó a un cuadro de mi padre y señalándole dijo: ‘Ese es el hombre, lo único que no se le ve los dientes’», relató dejando impresionados a todos sus compañeros.