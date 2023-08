Apenas queda un mes y medio para uno de los días más especiales para Isa Pantoja. La hija de la tonadillera pasará por el altar junto a Asraf Beno, sellando así su relación para siempre. Sin embargo, lo que será el momento más bonito de su historia de amor podría estar empañado por la ausencia de su madre, la intérprete de Marinero de luces. Lo más probable es que la artista no acuda a este enlace, y ahora la máxima protagonista se ha pronunciado.

La colaboradora ha reaparecido en El programa del verano para pronunciarse sobre este conflicto familiar que ha vuelto a situar su nombre en primera línea mediática. Además, ha querido dejar claro qué opina sobre la declinación de la invitación de Isabel Pantoja a su boda. «Personalmente no le he entregado la invitación todavía, ella sabe que está invitada, a una madre no hace falta que se le envíe una invitación», ha comenzado explicando. Asimismo, ha querido subrayar que para ella su madre es lo más importante que tiene, que está «antes que nadie» y que, a pesar de tener diferentes puntos de vista, siempre va a respetar sus decisiones.

Isa Pantoja habla sobre su boda / Telecinco

«Yo estoy tranquila, creo que estoy haciendo bien las cosas», ha añadido, dejando claro que se ha alejado de la polémica familiar por el bien de su salud mental. Sin embargo, aunque su relación esté en un punto incierto, le haría mucha ilusión que su madre fuera testigo de uno de los días más bonitos de su vida, pero todo apunta que no será así. «Yo quiero que venga, pero creo que las cosas se están dando de tal manera que no va a ser posible…», ha zanjado. Parece que la única ocasión en la que Isabel Pantoja se va a poner delante de las cámaras será en el estreno de la 18ª edición de El Hormiguero, que ya ha confirmado que la tonadillera será su primera invitada especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

Eso sí, esta decisión, aunque respetable por parte de su hija, hará mella en su felicidad, pues no hay mayor deseo para Isa Pantoja que retomar la relación que siempre han tenido: «Si mi madre no viene, obviamente la voy a echar de menos, voy a respetar su situación. No voy a decir que me da igual, entonces sería una persona muy fría y encima es mentira porque me encantaría que viniese».

Isa Pantoja habla sobre su boda / Telecinco