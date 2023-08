A finales de 2020, Asraf Beno pidió matrimonio a Isa Pantoja, pero no fue hasta el 14 de febrero de 2021, cuando la pareja publicó un vídeo del momento exacto. Acompañados de una amiga en común, viajaron hasta Medina Azahara, Córdoba. Lugar en el que Beno se arrodilló.

Isa Pantoja y Asraf Bueno en la boda de Anabel Pantoja con Omar / Gtres

Finalmente, será el próximo 13 de octubre a las 18:30 horas cuando la pareja selle su amor en una boda civil que tendrá lugar en Sevilla, dijo Isa el pasado mes de julio en El programa de Ana Rosa. «Cuando firmé con la finca en la que lo vamos a hacer, me puse nerviosa de la impresión», aseguró, muy emocionada. Durante su intervención, reveló que no sabe quién oficiará el enlace, pero que habrá guiños a la cultura marroquí.

Una de las grandes incógnitas, como era de esperar, es si su madre, Isabel Pantoja la acompañará en este día tan especial. Aunque su relación ha tenido varias idas y venidas, parece que la cordialidad sigue primando por encima de todas las cosas. Sin embargo, la tonadillera ha tomado ya la decisión. Ha sido Antonio Rossi quien ha revelado en El programa del verano que Isabel Pantoja no se plantea acudir al enlace. Una importante decisión con la que marca cierta distancia familiar.



Isabel Pantoja durante su concierto / GTRES

Por ahora, la intérprete de Marinero de luces está inmersa en sus conciertos, la nueva gira y su gran reaparición televisiva. Este digital reveló en exclusiva hace unos días que la artista se convertirá en la primera invitada a la nueva temporada de El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos en Antena 3. Teniendo en cuenta que durante los casi 3 años en los que ha estado inmersa en su particular guerra familiar con Kiko Rivera no se ha pronunciado, probablemente, elija la misma directriz, con el fin de seguir apostando por la discreción. Regla, hasta ahora inquebrantable.

Isabel Pantoja en el Baile de la Rosa/ Gtres

El pasado fin de semana, Isabel se volvía a subir a un escenario. El estadio Gran Canaria Arena recibió por todo lo alto a una flamante Isabel Pantoja que tardó unos segundos en ganarse el aplauso del público que estaba esperándole con entusiasmo. La cantante llevaba un tiempo sin visitar las islas Canarias, por lo que fue una noche de lo más especial para ella. Después de esta cita, la cantante visitará Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao.

No cabe la menor duda de que, aunque, en el plano familiar, Isabel no atraviesa su mejor momento, lo cierto es que no le puede ir mejor laboralmente hablando. Sin ir más lejos, durante su gira por Latinoamérica colgó el sold out de todas las ciudades que visitó. Confirmando así su gran éxito después de toda una vida dedicada a lo que más ama, que es cantar.