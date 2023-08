13 de octubre. Este será el día en que Isa Pantoja y Asraf Beno pronuncien por fin, y contra todo pronóstico, el Sí, quiero y se conviertan en marido y mujer. Pues han pasado más de tres años desde que el ex superviviente pidiera matrimonio a la hija de Isabel Pantoja durante una escapada de la pareja a Medina Azahara, la ciudad palatina que mandó edificar en el siglo X el primer califa de Córdoba, Abderramán III, a las afueras de la ciudad, a los pies de Sierra Morena.

Si bien en un principio la boda iba a tener lugar en junio de 2021 y en Marruecos, finalmente se retrasó por el cierre obligado de la frontera del país de África del Norte con motivo del coronavirus. «Me caso con Asraf. Todo sigue igual pero lo tengo que retrasar, en septiembre u octubre. Pensábamos que se abrían fronteras en mayo pero no. Ahora dicen que en junio pero no nos vamos a arriesgar. Tampoco tengo prisa, así que lo más normal es retrasarlo unos meses que tampoco pasa nada», explicó Isa en El Programa de Ana Rosa.

Así, de unos meses pasó a varios años y con todo tipo de complicaciones, empezando por el lugar de la ceremonia y los invitados. Finalmente, la boda tendrá lugar en Sevilla y se espera que acudan, además de los compañeros de plató de Isa, Isabel Pantoja y Anabel. No así Kiko Rivera ni su esposa, Irene Rosales, debido a cómo está su relación actual; si bien al principio, Isa pidió a su hermano ser el padrino de su boda. «Ya sabes que voy a tu boda vaya quien vaya, piensa que yo voy a ser el que te lleve al altar. Voy a estar ahí contigo y no me lo pierdo ni muerto», le dijo Kiko durante una intervención telefónica en el programa antes citado.

De esta forma, está por ver quien ocupará el lugar de Kiko Rivera como maestro de ceremonias. Tiene papeletas, cabe recordar, Jorge Javier Vázquez, de acuerdo a la confesión que Isa hizo en su última entrevista en Sálvame Deluxe. «Cuando me preguntaron quién me gustaría que fuese mi padrino pensé en Jorge, porque para mí ha sido como mi padrino televisivo. Es una persona que siempre ha apostado por mí, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí cuando a lo mejor nadie creía en mí, y para mí eso ha significado muchísimo. Muchas veces cuando han pasado cosas familiares no se ha achantado como han hecho otras personas, al contrario, si ha tenido que decir las cosas las ha dicho», dijo.

Tampoco asistirán al enlace Raquel Bollo y sus hijos, Manuel Cortés y Alma Bollo, a consecuencia de los conflictos que se han generado en la última edición de Supervivientes con Asraf; ni María del Monte. Pese a que esta última sí mantiene una muy buena relación con los futuros marido y mujer, no lo hace, desde hace años, con Isabel Pantoja.

El vestido de Isa Pantoja: su secreto mejor guardado

Por lo que respecta al look nupcial de Isa Pantoja, se conoce, por sus propias palabras, que será un vestido «muy elegante» que cambiará, probablemente, para el convite, por uno más cómodo. «Me gustaría lucir dos, uno elegante y clásico; y otro para la fiesta». Lo que sí se ha conocido ya son las invitaciones, de lo más minimalistas en tonos blancos y dorados, y con letras árabes. Además, como ella misma ha contado en su Instagram, tienen pensado poner varios stands, aunque decidirán si añadir más en el último momento: «Germán dice de poner un toro mecánico y Sara quiere henna». Con el paso de los días se irán conociendo más detalles, detalles en los que la hija de Isabel Pantoja contará con la ayuda de sus seguidores: «¿Qué os gustaría a vosotros? Atracciones, stand henna o stand glitter. ¿O qué se os ocurre?».