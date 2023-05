María del Monte se abre como nunca sobre su depresión tras la pérdida de su madre y hermanos

María del Monte (61 años) está disfrutando de la romería de El Rocío, una celebración con un marcado carácter popular y religioso que se desarrolla anual y tradicionalmente durante el fin de semana del domingo de Pentecostés, en la aldea de Almonte, en Huelva. Lo hace en compañía de su mujer, Inmaculada Casal, y de sus familiares y amigos más allegados, siendo eso sí, notable, la falta de muchos otros. Y es que cabe recordar, que en abril de 2020, dos de sus hermanos morían víctimas del Covid-19 y, año y medio después era Bibiana, su madre, quien fallecía a los 98 años de edad.

«Es mi festividad favorita porque aglutina cosas muy importantes. Lo estoy viviendo con ausencias lógicas y recuerdos hasta en los bolsillos, aunque rodeada de familia y amigos en un intento de retomar lo que siempre fue, aunque de una manera distinta. Hay una cosa más importante que todo esto que es la que está esperando allí para salir y la fe, ¿no? Yo soy una persona católica y toda mi familia, y aquí estamos pues conviviendo, haciendo esa convivencia preciosa entre amigos y familia, y esperando que llegue la hora», ha expresado la cantante a los micrófonos de Gtres hace escasas horas.

«Últimamente intento que todos los días sean una fiesta, hay que aprender que cualquier día puede ser el último. Ahora la gente me dice que no paro, pero es que prefiero no hacerlo. Antes estaba más parada que la ingle de una momia. Mi cabeza y corazón no arrancaban y ahora tienen vida», añade.

Con estas palabras, aunque sin obviar que la muerte de sus hermanos y su madre es algo que, a día de hoy, le sigue llenando de dolor, María del Monte confirma encontrarse totalmente recuperada de la depresión que sufrió tras tras dichas pérdidas. Un «bache» del que ha logrado salir gracias a la ayuda de médicos profesionales. «Sí, claro, como todo el mundo, pero yo me siento súper orgullosa de haber salido del sofá, como yo digo, y mi consejo es ese, que por favor la gente se apoye en unos y otros. Lo que hemos vivido ha sido muy duro y hay que entender que si uno necesita ayuda profesional acuda a ella, que no es ninguna deshonra. La fe mueve montañas, pero el amor mueve el mundo», reflexiona.

Y precisamente de amor la natural de Sevilla va sobrada. Pues se cumplen ahora cinco meses desde que María e Inmaculada pasaran por el altar y pronunciaran el tan ansiado Sí, quiero en una ceremonia en un céntrico hotel sevillano, a escasos metros de la Giralda , a la que acudieron sus familiares y amigos más íntimos, como la presentara Toñi Moreno (49), el alcalde de la ciudad hispalense o los diseñadores de moda Victorio y Lucchino.

María del Monte se pronuncia sobre su posible «veto» por su orientación sexual

Fue el pasado 19 de mayo cuando María del Monte intervino en directo en el programa Espejo Público de Antena 3 y afirmaba haber sido vetada por su condición sexual, después de que el pasado año, en el Orgullo de Sevilla, diera un pregón en el que se reconocía como persona homosexual, como todos los presentes, y habló de cómo había formado una familia al lado de Inmaculada. «Ha sido una cosa puntual y me quiero asegurar antes de decir ha pasado esto. Susanna, te prometo que si confirmo lo que a mí me han comentado, te llamo al móvil y te lo cuento», dijo.

«Si alguien te ha vetado por tu condición sexual nunca lo van a reconocer públicamente», le afirmó Susanna Griso. A lo que ella respondió, tajante: «Bueno, ya veremos. La causa tiene magnitud suficiente como para ser cauto y llegado el momento tomar las medidas que haya que tomar», concluyó.