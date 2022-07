La bajada al infierno de Eva Cobo, ex de Toni Cantó, por la muerte de su hija: “Caí en depresión”

Casi dos décadas después de su retiro mediático, Eva Cobo ha vuelto a acaparar el foco mediático. Lo ha hecho a través de una esperadísima entrevista en la que ha mostrado su faceta más desconocida, dando respuesta así a las preguntas que todos sus seguidores se han cuestionado durante su ausencia.

A sus 55 años, la que fuera chica Almodóvar y protagonista de nada más y nada menos que una película junto a Jackie Chan, ha conseguido resurgir de sus cenizas al más puro estilo de un ave fénix. Lo ha hecho desplazándose hasta los campos de olivos de Málaga, haciendo gala así de sus últimas cosechas para desvelar qué ha sido de una de las figuras más destacadas del panorama nacional durante los últimos años.

A través de una charla con ¡Hola!, la actriz se ha sincerado al máximo para comenzar a explicar el porqué de su distanciamiento con el mundo de la ficción. Y es que, pese a estar inmersa en diversos proyectos de cine, el embarazo de su hijo pequeño, Roberto, habría supuesto un antes y un después en su vida, optando por dedicarse plenamente a su familia: “El padre de mi segundo hijo me pidió que abandonara la profesión. Tenía tres niños y me compensó dedicarles tiempo a ellos (…) Estaba ilusionada con que mi familia tuviera lo mejor de mí”, apuntaba, dejando entrever que no le había costado en absoluto tomar la decisión de abandonar su pasión.

Pero, si algo marcaría su vida para siempre, sería el fallecimiento de su hija: “Eso es lo peor y lo que nunca te imaginas que te pueda suceder (…) La niña se fue la madrugada del sábado veintinueve de enero. El domingo anterior, me entró una necesidad enorme de visitarla en Barcelona (…) Hicimos un montón de cosas, como ir de compras… Muchos planes de chicas (…) Un día después, al regresar a su casa en el coche de su chico, un kamikaze chocó con ellos”, comentaba, probablemente muy apenada. Un durísimo varapalo del que le ha costado mucho recomponerse: “Caí en una depresión muy fuerte y estuve un año sin poder salir prácticamente de la cama (…) Mis hijos tenían necesidad de mí, me he sentido muy apoyada también por mis amigas, que han sido fantásticas y han estado pendientes de mi”, zanjaba, confesando cuáles han sido los factores que le han ayudado a seguir adelante.

Durante su entrevista con el medio citado, Eva ha hecho hincapié en su nueva faceta como empresaria de aceite en Torremolinos, ciudad a la que llegó de la manera más inesperada y con el único objetivo de encontrar un colegio británico para su hijo pequeño. No obstante, aún sigue creyendo que “ha tenido mal ojo” en lo que al amor se refiere, decantándose por dejar que sus amigas “le busquen” un pretendiente, ya que “no se fía de sí misma para elegir”. Algo muy similar a lo que le ha ocurrido en su vida profesional, habiendo tenido que parar los pies en alguna que otra ocasión: “Hay gente que no conoce el respeto a los demás. Dudo que haya habido alguna mujer que no haya tenido que decir: ‘Hasta aquí’. He perdido el trabajo por mostrarme tajante”, admitía.