Comienza la cuenta atrás para que Isabel Pantoja reaparezca por todo lo alto en El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos en Antena 3, tal y como reveló este digital en exclusiva el pasado 23 de agosto. Una noticia que comenzó a circular como la pólvora y que ya es una realidad porque la cadena ha emitido a través de la cuenta oficial de Instagram el vídeo promocional que protagoniza la tonadillera al más puro estilo actriz de Hollywood.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

En los primeros segundos del clip aparece lo que es un hotel de estilo renacentista y seguidamente entra en escena Isabel Pantoja, sentada en una cama desayunando unas tostadas en las que aparece la cara del presentador. Al pensar que alucina con lo que ha visto, la artista va al baño, pero en el espejo también ve reflejado a Motos. Al rato, pasea por los pasillos del alojamiento y en uno de los cuadros también visualiza a Pablo. Incluso leyendo el periódico. Es entonces cuando le llama y le dice con una sonrisa: «Pablo, tenemos que hablar».



Esta supone la primera reaparición televisiva en la que la cantante concede una entrevista, que tendrá lugar el próximo lunes, 4 de septiembre, tal y como reveló LOOK. Sin embargo, no ha trascendido el contenido de la misma. Siguiendo las premisas de la línea del espacio, Isabel Pantoja se sentará en el plató de las hormigas más famosas para hablar de sus retos profesionales y sus 50 años en la industria de la música. Motivo por el que ha arrancado una gira de conciertos. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se subió al escenario en el estadio Gran Canaria Arena, donde fue recibida por todo lo alto. La cantante llevaba un tiempo sin visitar las islas Canarias, por lo que fue una noche de lo más especial para ella. Después de esta cita, la cantante visitará Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao.

Isabel Pantoja durante su entrevista en El Hormiguero / Antena 3

La intérprete de Marinero de luces, que lleva cerca de 3 años inmersa en su viacrucis particular tras verse envuelta en un enfrentamiento familiar con su hijo Kiko Rivera, regresa a la actualidad más candente gracias al gran volumen de proyectos profesionales que tiene en mano. En otras palabras, Isabel Pantoja ha resurgido de sus propias cenizas llevando siempre la directriz de la discreción como elemento clave en su rol como personaje público.

Isabel Pantoja en Canarias / GTRES

Durante todo este tiempo, la cantante no se ha pronunciado sobre el distanciamiento con su hijo. Ha optado siempre por mantenerse en un discreto segundo plano, por eso, esta reaparición, en la conocida también como caja mágica, genera tanta expectación, ya que podría hacer un guiño a su primogénito o hacer algún tipo de declaración al respecto. No hay que olvidar que Isabel tiene varios frentes abiertos y que todo lo que gira en torno a ella genera un alto grado de interés, como por ejemplo, la decisión de no asistir a la boda de su hija Isa, que será en Sevilla el próximo 13 de octubre.