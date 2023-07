Primeras palabras de Kiko Rivera tras ser operado del corazón

Kiko Rivera (39) ha sido sometido este lunes a un cateterismo para tratar la afección cardiaca que padece, y que lo mantiene ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, desde el pasado viernes. Una intervención quirúrgica que se habría desarrollado con normalidad, tal y como él mismo ha desvelado hace escasos minutos en su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millones de seguidores. «Todo ha salido bien gracias a Dios. Gracias, gracias», ha escrito muy agradecido por las muestras de cariño que está recibiendo.

El Dj ha estado acompañado en todo momento de su mujer, Irene Rosales, y de Isabel Pantoja (66), a quien se ha visto entrar a primera hora de esta tarde en el centro médico, con el semblante serio, ataviada con un total look negro que ha combinado con unas sandalias y sus características y enormes gafas de sol. Algo que ha llamado poderosamente la atención a los medios de comunicación congregados en el lugar, pues es bien sabido que, desde hace varios meses, incluso años, Kiko Rivera e Isabel están distanciados. De hecho, en el último ingreso hospitalario del sevillano, en octubre, Kiko y su equipo médico negaron a la cantante personarse en la clínica para evitar que éste fuera sometido a un punto de estrés perjudicial para el cometido de salud de entonces.

Palabras de agradecimiento de Kiko Rivera tras su operación / Instagram

Pero esta no sería la primera vez que Isabel acude al Hospital durante este ingreso de Kiko Rivera. Según el comunicado que el cantante ha compartido en la ya citada red social esta mañana, Isabel Pantoja habría visitado a su hijo a lo largo de este fin de semana, dejando así a un lado las redecillas que existen entre ellos, y entre la tonadillera y su nuera. «Gracias Mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza», exponía.

Una actitud muy distinta [la de Isabel], a la que habría tomado la hermana del artista. Isa Pantoja no tiene, por el momento, intención de aparecer por las inmediaciones del hospital y, tan siquiera, de ponerse en contacto con el hijo de Paquirri ante tan delicada situación. Así lo ha dejado entrever al menos en El Programa de Ana Rosa. «Yo con mi hermano no tengo relación desde hace años por razones obvias, pero de esto estoy completamente enterada y lo importante para mí es que él esté bien. La primera persona que me informa es mi madre, ella me informa de todo, de lo que ella sabe, con ella es con la que tengo contacto. Por supuesto, no ha dudado en coger el teléfono y avisarme en cuanto pasó esto», ha dicho la ex Superviviente.

Kiko Rivera con su madre , Isabel Pantoja / Gtres

Varios achaques de salud

Esta es la segunda vez en poco tiempo que Kiko Rivera ingresa en este mismo hospital. Pues fue el pasado mes de octubre, cuando hizo lo propio tras sufrir un ictus isquémico del que todavía hoy se está recuperando. «Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta, un poco mejor pero no recuperado (…) Ha sido un susto tremendo. El mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si Dios quiere prontito estoy al 100%», fueron las palabras del Dj entonces.

Antes de eso, Kiko Rivera pasó por su último ingreso hospitalario en febrero de este año por un cólico nefrítico. Asimismo, en el verano de 2021, debió hacerlo, también, debido a sucesivas complicaciones con la banda gástrica que llevaba desde 2017. Unos achaques que cabe sumar a los problemas que el marido de Irene Rosales arrastra, desde hace varios años, en relación con su diabetes y ataques de gota.