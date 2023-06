Isabel Pantoja (66) sufrió una infección en la vista poco antes de iniciar su gira por América, el pasado mes de febrero, lo que podría haberle costado la visión de su ojo izquierdo, tal y como explicaba hace escasos días el periodista Antonio Rossi, en El Programa de Ana Rosa. Según el colaborador, la tonadillera empezó a sentir molestias en el ojo. Sin embargo, no le dio importancia al asunto hasta que el dolor se tornó insoportable. «Empiezas con una rojez en el iris, se empieza a inflamar, empiezas a ver nebulosas y empiezas a tener problemas de todo tipo. Una amiga oftalmóloga la vio y le dijo: vente ahora mismo para aquí», explicó.

Esta infección hizo que Isabel Pantoja se llegara incluso a plantear la suspensión de su gira por el segundo continente más grande de la Tierra, pues «no podía mover la cabeza, ni bailar, ni hacer giros bruscos». «Perdió casi la visión completa del ojo izquierdo y está recuperándose. Está al 80%. Empezó como rojez hasta que el dolor fue insoportable, estuvo a punto de suspender la gira. Se ha estado tratando en Córdoba», aseguró Rossi. De ahí, que hayamos visto en los últimos tiempos a la artista, yendo y viniendo de la ciudad andaluza, donde tendría fijado su médico especialista.

Isabel Pantoja con gafas de sol. / GtresSea como fuere, lo cierto es que las palabras del tertuliano han pillado por sorpresa a la hija de la que fuera esposa de Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri. Isa Pantoja, colaboradora habitual del programa insignia de las mañanas de Telecinco, ha confesado este viernes que, además de haberse enterado por la prensa del problema de salud que estaría afectando su madre, ante la sorpresa de sus compañeros de plató; tiene una versión completamente distinta de la gravedad o no del asunto. «Sí, me enteré por la prensa del tema médicos. No me ha comentado que sea algo tan grave como para perder la visión», ha reconocido la joven ante la atónita mirada de sus compañeros.

«No sé si es por no preocuparme o porque realmente no es tan grave. A mi no me llega que sea para tanto lo que se ha dicho. Lo del problema de la gira…nadie, nadie me ha dicho nada, he estado hablando con Anabel también, y los demás, y tampoco me han dicho eso», ha añadido.

Isa Pantoja en ‘El Programa de Ana Rosa’ / Telecinco

El reencuentro de Isa Pantoja y Asraf Beno

Las palabras de Isa Pantoja sobre su madre llegan apenas unas horas después de que su futuro marido, Asraf Beno, se alzara con el puesto de cuarto finalista en la final de Supervivientes 2023, que coronó como vencedor a Bosco Martínez-Bordiú. Así, ha sido inevitable preguntarle a la televisiva por cómo han sido sus primeras horas junto al ya ex concursante tras cuatro meses separados.

Isa Pantoja y Asraf Beno en un photocall / Gtres

«He estado hablando con él esta noche porque, como sabéis, yo también lo he dado todo. No he podido dar más estaba entregada. Estoy súper contenta, hemos estado trabajando increíble durante esta semana para salvarlo. Al llegar aquí ayer, tuvo un mal presentimiento y pensé que no le salvarían y luego se confirmó. Además, aún veía resentimiento y eso me dio un poco de pena», ha explicado.