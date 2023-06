Isabel Pantoja, a punto de perder la visión de un ojo

Si hace unos días, Isabel Pantoja se posicionaba en la primera línea mediática tras salir a la luz su decisión de saldar su deuda con ‘La quiosquera’ ahora su estado de salud ha sido el motivo que le ha vuelto a colocar en el centro de los focos. Tal y como ha informado Antonio Rossi esta misma mañana en El programa de Ana Rosa, la tonadillera ha estado a punto de perder la visión al completo de su ojo izquierdo. Siguiendo la información que maneja el periodista, todo ocurrió antes de su gira americana y aunque en un principio no le quiso dar importancia (pensando que era una simple conjuntivitis) el problema se agravó por momentos: «Tenía una infección en el ojo izquierdo, empezó con una rojez pero llegó un punto que la inflamación le hizo tener un dolor insoportable y ya se tuvieron que tomar medidas», comienza a contar.

Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa’/ Mediaset

Este revés de salud provocó que se planteara la posibilidad de tener que cancelar todos los conciertos que tenía cerrados en suelo americano algo que, finalmente, gracias al tratamiento que recibió, no fue necesario. Según ha seguido detallando Rossi, la intérprete de Marinero de luces, estuvo tratándose en Córdoba durante semanas, concretamente todos los jueves: «Bajo la supervisión médica pudo hacer la gira porque no podía mover la cabeza ni bailar ni hacer giros o movimientos bruscos», señalaba, añadiendo que, durante todos sus espectáculos, estuvo sometida a constantes controles médicos que garantizaban el bienestar de la cantante pese al esfuerzo de subirse al escenario. Es por ello por lo que durante sus actuaciones, la artista no se movió tanto como habitualmente hacía ya que, según el periodista, llegaba perder el equilibrio si realizaba movimientos repentinos.

Siguiendo de nuevo las palabras del periodista, los meses mencionados se convirtieron en una auténtica pesadilla para Isabel Pantoja ya que estuvo a punto «de perder casi la visión completa de su ojo izquierdo». Un momento crítico que le hizo ponerse en las manos de los mejores expertos hasta conseguir una mejoría que le permitiera continuar con su carrera como artista. «Ahora está recuperándose, no está completamente recuperada, pero me dicen que al 80%», explica el colaborador del matinal de Mediaset. Llegó a utilizar hasta seis colirios diarios pero, a día de hoy, al parecer, tan solo mantiene uno.

No obstante, aunque el avance es evidente, Antonio Rossi ha informado de que la preocupación de Isabel Pantoja no habría desaparecido y es que la infección que padece es un tipo de enfermedad infecciosa que puede volver a reincidir si se han sufrido patologías similares previamente. Sus hijos no serían conocedores de este problema de salud y seguramente se hayan enterado esta misma mañana a la par que el resto de telespectadores. Su nula relación ha sido protagonista de muchos titulares de la crónica social del país pero, con el nuevo código ético impuesto en Mediaset, el cual veta a Kiko Rivera en su contenido, las diferencias entre ellos han pasado a un segundo plano en la programación.