Será el próximo 13 de abril de 2024 cuando Isabel Pantoja (66) se suba de nuevo a un escenario en nuestro país: el WiZink Center, con motivo de su cincuenta aniversario apegada a la industria musical. La última vez que lo hizo fue en marzo de 2020 en Madrid, tras cuatro años de parón musical, dentro de su gira Enamórate Tour, una semana antes de que se decretarse el estado de alarma en España, frente a cerca de 11.000 personas. Fue la propia artista quien comunicó la noticia a través de su perfil en Instagram el pasado mes de marzo, con un vídeo recopilatorio de sus mejores momentos en los más de una decena de conciertos que ha ofrecido en la capital madrileña.

Por el momento no han trascendido demasiados detalles de cómo será su actuación en Madrid. No obstante, se conoce que el precio de las entradas por verla en el emblemático recinto oscilan los noventa euros, estando las localidad en pista ya agotadas. Asimismo, y tomando como referencia la gira americana de la que recientemente ha vuelto, Isabel Pantoja podría cantar algunos de sus éxitos más conocidos como, Marinero de luces, el tema compuesto por José Luis Perales y dedicado íntegramente a su fallecido marido, Paquirri; Enamórate, Se me enamora el alma o Así fue; acompañada sobre el escenario, por una orquesta sinfónica formada por más de 30 músicos.

La artista ha llegado de América dispuesta a seguir su recorrido por los escenarios. Así, al margen del concierto en Madrid, la madre de Kiko Rivera (39) actuará también en Gran Canaria, el próximo 26 de agosto, en el Gran Canaria Arena; y en el Estado La Cartuja, en Sevilla, el 23 de septiembre de este mismo año. Para este concierto, las entradas ya se han puesto igualmente a la venta en distintos portales y el precio oscila entre los 49 y los 214 euros. Asimismo, varias horas después de conocerse la fecha, se agotaron las localidades en varias zonas de este recinto. La última vez que la cantante actuó en la Cartuja fue hace 6 años, en 2017.

La gira de Isabel Pantoja en Norteamérica

El primer destino de Isabel Pantoja en su regreso a los escenarios fue Miami, donde actuó los días 10 y 11 de febrero en el James L. Knight. Desde allí actuó el día 17 de febrero en Nueva York para después poner rumbo a Los Ángeles dos días después. El 26 de febrero, la tonadillera vislumbró sobre el escenario del Coliseo de Puerto Rico y más tarde, los días 15,16 y 22 de marzo, hizo lo mismo en Chicago. Finalmente, desde la conocida coloquialmente como la Segunda Ciudad o la Ciudad de los Vientos, Isabel Pantoja partió de nuevo a Nueva York para poner allí punto final a su gira el pasado 26 de marzo.