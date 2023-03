Regalo importante el que Isabel Pantoja ha tenido con sus miles de seguidores en nuestro país. Aprovechando el 8-M, la cantante ha anunciado un nuevo concierto en España. La fecha será el próximo 23 de septiembre; el lugar, el estadio La Cartuja de Sevilla, y la hora, las 21.00. Un show que está fuera de su gira Enamórate, pero que servirá para conmemorar su 50 aniversario encima de los escenarios.

La tonadillera ha utilizado su cuenta de Instagram para dar una buena nueva que ha sido a todas luces inesperada. No obstante, sin tiempo que perder, la promotora encargada de organizar el concierto ya ha puesto las entradas a las venta, con una antelación considerable y esperando que el fiel público de la viuda de Paquirri responda.

Sin embargo, el precio de los tickets está generando cierto debate, sobre todo en redes sociales. La horquilla va desde los 50 euros las más baratas hasta los 215. La localidad más económica es en el último anfiteatro del estadio y muy esquinada, por lo que la visibilidad del espectáculo está lejos de ser la mejor.

No hay que olvidar que Sevilla será la segunda parada de Pantoja en España en los próximos meses. Antes, el 26 de agosto, la madre de Kiko Rivera tendrá oportunidad de reivindicar su música ante su público en el Gran Canaria Arena, con el objetivo de brindar a sus fans de las preciosas islas Canarias las canciones de su disco Canciones que me gustan. Puestos a comparar el precio de las entradas, es de recibo destacar que para su cita en el archipiélago, Isabel Pantoja ha bajado un poco el precio. La más barata en grada alta es de 49 euros mientras que la más cara llega a los 170, cuarenta y cinco euros más económica que en la ciudad de Guadalquivir.

Hay quien se queja de que no son precios populares ni acorde al contexto económico y social actual. Sea como fuere, el aumento de precio en Sevilla da que pensar que Isabel Pantoja lo dará todo sobre el escenario hispalense. No es cualquier cosa lo que se festeja, sino su medio siglo convertida en referencia de la música, más allá de todas las polémicas que deja su vida privada.

Isabel Pantoja, pletórica

Lo cierto es que el 2023 está siendo un buen año para ella. Su gira por América ha supuesto un baño de cariño que necesitaba después de meses muy delicados en lo personal. La primera parada de su gira fue Miami, donde colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en primeros conciertos. Tras esto, se desplazó hacia Nueva York y después a Los Ángeles, para finiquitar en el Coliseo de San José de Puerto Rico, en un espectacular concierto ante 18.000 personas.

Su emocionante despedida perdura en el corazón de su público: «Parece mentira. Me encantaría besar a todos uno a uno. En once años no he dejado de pensar en vosotros. Y os digo por qué. He pensado en Nueva York y en el resto de los países de Latinoamérica, pero es que aquí llevaba unos treinta años viniendo. Sois parte de mí y yo de vosotros. Lo hice, lo haré y lo seguiré haciendo mientras estos pies y el corazón siga latiendo», dijo Isabel Pantoja a sus entregados fans americanos.