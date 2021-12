Antonio Orozco desvela quién podría ser su acompañante en la gala de los Goya

Además de ser uno de los cantantes más exitosos de nuestro país, Antonio Orozco ha dado un paso más allá. Habiendo triunfado en el mundo de la música, el intérprete de Estoy hecho de pedacitos de ti se enfrenta a uno de los retos más importantes en su carrera profesional al proclamarse como uno de los nominados a los Premios Goya.

El gaditano opta a uno de los galardones más relevantes del cine español en la especialidad de Mejor Canción Original por el tema principal de la ópera El Cover de Secun de la Rosa. Una sorpresa totalmente inesperada que le ha llenado de felicidad: “Estoy muy abrumado y agradecido. Estábamos grabando en el estudio y de repente cuando miré el teléfono había 300 llamadas perdidas y pensaba que había pasado algo. Lo que había pasado es una de las cosas más importantes de mi vida, que es que la Academia y el cine español de alguna forma se hayan fijado en mí y me den la oportunidad de estar en un evento tan importante como este”, expresaba visiblemente emocionado. No obstante, no quiere hacerse ilusiones más allá y prefiere disfrutar de la nominación y que pase lo que tenga que pasar: “No me atrevo a pensar tanto. Ahora mismo hay que disfrutar de este momento”, concluía.

Quien ha vivido con mayor ilusión esta nominación a los Goya ha sido el hijo de Antonio Orozco. Según ha confirmado el artista, Jan no se creía que su padre formara parte de los nominados al “cabezón”: “No se lo creía. Quizá hoy se lo va a creer”, bromeaba, confesando además que “si es posible” el joven le acompañará en el día de la entrega de premios: “Ojalá que no se lo pierda. (…) Mi hijo es músico de nacimiento y ojalá que entienda que hay muchas dificultades. Ya toca conmigo desde los diez años y es lo mejor que me ha pasado en la vida”, explicaba muy orgulloso. Y es que con tan solo quince años, Jan canta, compone, rapea, produce y toca el piano y la batería. No cabe duda de que el joven es un talento y además el apoyo fundamental de su padre, que siempre aprovecha su tiempo libre para pasarlo junto a él. Ambos tuvieron que atravesar en 2017 la muerte de Susana Prat, ex del cantante y madre de Jan. Una durísima pérdida que marcó un antes y un después en sus vidas.

Pese a que Orozco haya confesado que aún “le quedan muchos sueños por cumplir”, lo cierto es que su recorrido profesional es prácticamente perfecto. El artista ha vendido más de un millón y medio de discos, teniendo además 9 discos platino y un disco de oro. Por si fuera poco, fue el ganador del Premio Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo y también se proclamó como uno de los nominados a los Latin GRAMMY por Estoy hecho de pedacitos de ti. ¿Será el premio Goya su próxima conquista?