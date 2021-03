Toñi Moreno es una grande de la comunicación y sus invitados en ‘Un año de tu vida’ están a la altura. Después de Pastora Soler y Lolita, el lunes fue el turno de Antonio Orozco, que cambiaba el plató de ‘La Voz’ por el del programa que presenta semanalmente la gaditana en la autonómica andaluza. Risas y emoción a raudales fueron la tónica de la entrevista al intérprete de ‘Devuélveme la vida’ que hizo un repaso a su vida profesional y, cómo no, también a la personal hablando sobre su madre, sus amigos y su situación familiar junto a su hijo Jan, tras el fallecimiento hace cuatro años, de su expareja y madre del niño.

No suele hablar en profundidad sobre temas tan personales como lo que supuso la pérdida de Susana Prat. Fue uno de sus grandes amores y con ella tuvo a su hijo Jan, pero en 2017 un cáncer terminó con su vida y desde ese momento el artista está dedicado en cuerpo y alma a su pequeño de 14 años. Toñi le preguntaba a su invitado cómo es el día a día de una familia monoparental y el coach de ‘La Voz’ respondía con total sinceridad: «Tenemos quien nos quiera», comenzaba diciendo.

«Estoy muy agradecido a la vida porque tengo una familia y unos amigos maravillosos. Yo solo no hubiera sido capaz de construir lo que se está construyendo con ese niño. Tengo una red, me he caído unas cuantas veces, pero nunca toco el suelo», explicaba sin entrar en más detalles. Pero también reconocía que «los últimos años han sido muy difíciles», debido a que ha perdido «a las dos personas más importantes de mi vida», decía en referencia a la madre de su hijo y a su mejor amigo.

Orozco reconocía ante Toñi Moreno que la vida también le ha enseñado «a base de palos». Es feliz con su hijo y con su madre, Carmen Ferrón, que se ha convertido en toda una influencer con los divertidos videos que publica en su perfil de Instagram, donde se define como «It girl y madre de mi Marcos, mi Jesús y mi Antonio». «Los médicos tendrían que recetar a mi madre», decía entre risas el cantante. Y razón no le falta, su progenitora atesora más de 120.000 seguidores en sus redes sociales y cada una de sus publicaciones la convierten en un fenómeno viral.

Y de casta le viene al galgo como demostró en ‘Un año de tu vida’, haciendo gala de su habitual sentido del humor cuando explicó cómo fueron sus comienzos en el mundo de la música al fichar por una pequeña discográfica. Un relato que provocó la carcajada de Toñi Moreno: «Yo llama a todas las emisoras de radio y decía que me llamaba Carlos del Sol», confesaba mientras contaba cómo presentaba a «un artista nuevo que te va a encantar», refiriéndose a sí mismo. «Yo era Carlos del Sol durante una hora todos los días mientras hablaba con las radios y luego ya era Antonio Orozco cuando me subía al escenario».

La conexión entre presentadora e invitado fue inmediata. La entrevista fue tal que la propia Toñi Moreno no dudó en dedicarle un intenso post en sus redes sociales junto a una fotografía de ambos, tomada minutos antes del inicio del programa donde también estuvo Carmen Flores. «Señor D. Antonio Orozco…es usted un flechazo en toda regla», comienza diciendo la comunicadora en su mensaje.

«Me ha pasado con poca gente…me hubiese gustado ir en ese barco donde navegó con su hijo a redescubrirse, o vivir el proceso de una de sus obras maestras», continuaba antes de hacerle una propuesta. «Me gustaría estar en su vida y ser su amiga. No pase como uno de esos trenes que solo pasan una vez».