La última gala de los Grammy Latinos no ha pasado desapercibida para nadie. Fue el pasado jueves cuando el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas acogió en la vigesimosegunda edición de estos galardones a las estrellas más destacadas de la música hispanoamericana. Los premios otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ya son los más importantes de la industria, y como no podía ser de otra manera, su previa alfombra roja estuvo marcada por los looks estrambóticos de los invitados y por algunos mensajes subliminales que traían consigo.

Pero si hubo un tema estrella tras la emisión de este esperadísimo evento fue la aparición de Stefania Roitman. La modelo y actriz cuenta con hasta tres millones de seguidores en Argentina y no dudó en aceptar la invitación a los Premios Grammy 2021, aunque probablemente no imaginaba la repercusión que tendría su llegada. Y es que la joven ha sido la gran protagonista de los comentarios de los últimos días dado su gran parecido con Úrsula Corberó. De hecho, los fans las llegaron a confundir e incluso creyeron que era la intérprete de Tokyo en La casa de papel quien había acudido a la cita.

Teniendo en cuenta la gran repercusión de la catalana en la gran pantalla tanto a nivel nacional como internacional, no resultaba extraño que en los Grammy Latinos hubieran querido contar con ella. Lo más raro es que la propia Úrsula no había comentado nada a través de sus redes sociales de que acudiría al evento, por lo que esta supuesta llegada causaba un gran revuelo y una grata sorpresa para sus seguidores. Pero el gozo de estos quedó en un pozo cuando finalmente se supo la verdadera identidad de la chica que posaba en el photocall, y nada tenía que ver con la actriz española.

Aunque el parecido entre ambas es más que evidente, un pequeño “cambio” en su estilismo hizo que saltaran las alarmas sobre la confusión. Y es que la supuesta Úrsula Corberó apareció frente a las cámaras teñida de rubio, un nuevo look que llamaba la atención ya que recientemente no se había dejado ver con este tinte. Pero si algo caracteriza a la actriz de la serie Física o Química es su gran capacidad a la hora de alternar el estado de su cabello para decantarse por cortes de lo más atípicos. De hecho, se coronó como la precursora del corte mullet, una tendencia que no era muy común cuando Úrsula decidió apostar por ella.

Fue horas después cuando se supo la realidad de la incógnita más destacada de los Grammy 2021. Stefania Roitman subía un carrusel de imágenes a su cuenta de Instagram mostrando algunos de sus momentos más destacados durante la gala. Una publicación que despejó las dudas dejando claro que quien había acudido a la entrega de premios era la argentina. Aunque quizás después de esta confusión sea más probable que ambas coincidan el algún otro evento y dejen claro que las semejanzas entre ellas son más que evidentes.