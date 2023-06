Mercedes Milá, la inesperada y fiel defensora de Asraf e Isa Pantoja ante las adversidades

Pese a haber gozado de una muy buena relación con Adara Molinero a raíz de la participación de ésta en Gran Hermano, Mercedes Milá no parece tener la misma postura favorable hacia ella en Supervivientes. La emblemática presentadora ha hecho de su cuenta de Instagram su principal vía de escape a la hora de hablar sobre lo que le está pareciendo el reality más extremo de Telecinco, habiéndose posicionado en multitud de ocasiones a favor de Asraf Beno al considerar que sus compañeros están teniendo un trato absolutamente desfavorable hacia él. Una opinión que no ha cambiado a escasos días de la final y de la que la maestra de ceremonias ha vuelto a hacer gala dentro del universo 2.0.

La periodista Mercedes Milá en un posado. / Gtres

Con una imagen del colaborador junto a Isa Pantoja, la periodista ha comenzado su speech más sincero hasta la fecha: «No he visto el programa de anoche entero, solo hasta el puente de las emociones, y ya tengo al ganador de SV 2023, no necesito ver ni un minuto más», comenzaba explicando, haciendo referencia al hermano de Anuar Beno: «Mientras Asraf se rompía en el escalón del perdón, en ese puente que abre los corazones, Laura Madrueño (excelente presentadora durante todo el concurso) le pedía que diera algún nombre, alguien de quien desearía escuchar su ‘perdóname’. Aunque él trataba de evitarlo, acabó nombrando con dolor a Adara. El siguiente plano fue la cara de Elena, su madre, riéndose», continuaba comentando Mercedes, visiblemente molesta por la actitud de la influencer y la de su progenitora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mercedes Milá (@mercedesmila)

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Mercedes ha seguido echando leña al fuego: «Ahí fue cuando le di los 200.000 euros a este chico que no ha hecho otra cosa durante todo el concurso que nadar contracorriente sin todavía hoy saber por qué no le querían. La pregunta que se sigue haciendo a sí mismo es la que muchos nos seguimos haciendo: ‘¿Qué pasó, por qué ella se fue de su lado?’ Para más inri, esta final de cuatro concursantes le está obligando a vivir situaciones que no son agradables para él: el amor que exhiben permanentemente Jonan y Adara que no se cortan ni un segundo, y la nueva carpeta de ella con Bosco que ha pasado de ser un concursante sin voz a abrir su corazón sin pudor de par en paz. Lo ha dicho su tío Pocholo: ‘Le gustan todas’ mientras Alexia (otra colaboradora que ha hecho un espléndido trabajo) atravesaba un puente de ironías del que supo salir a la perfección. Resumiendo: Asraf Beno es el único ser humano con el que yo me iría de viaje, con el y con su chica que ha pasado, para mí, a ser una escuela de vida», ha zanjado, en una reflexión de la que también ha salido bien parada la hermana de Kiko Rivera, formando ambos un tándem aparentemente irrompible pese al paso del tiempo y la llegada de adversidades.