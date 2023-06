Que Mediaset ha comenzado una nueva era no es ningún secreto. Han sido meses de cambios, de bailes de sillas e, incluso, de cancelaciones de programas. Después de 14 años en antena, Sálvame echará el cierre definitivo el próximo 23 de junio. Pero, antes de anunciar todos estos movimientos inesperados, vio la luz el polémico Código Ético de la cadena de Fuencarral, una nueva normativa en la que, además de suprimir la política y la publicidad de los programas, vetó a varios personajes que han sido habituales en la pequeña pantalla durante años.

Entre ellos: Bárbara Rey, José Ortega Cano, Gloria Camila, José Fernando, Olga Moreno, Rosa Benito, Rosario Mohedano, Rocío Carrasco, Antonio David, Fidel Albiac, Marta Riesco, Edmundo Arrocet, Kiko Rivera, Rocío Flores, Carmen Lomana, Georgina Rodríguez y Alba Carrillo. Un cambio que llegaba justo después de la caída de audiencia tras la emisión En el nombre de Rocío, docuserie en la que el clan Mohedano no quedaba en buen lugar. El último en conocerse fue el de la ex de Feliciano López, que había dejado de ocupar su silla en Ya es mediodía para después confirmar su despido y sumarse a la lista de vetados. Pero, ¿cómo es la vida actual de los personajes que ya no suenan en Telecinco?

Alba Carrillo

La colaboradora era uno de los personajes más mediáticos de Telecinco pero, desde su affaire con Jorge Pérez, su carrera fue en picado. Hace menos de un mes, ella misma confirmó su salida que, al parecer, no fue un despido, sino más bien una NO renovación de su contrato. Desde entonces, ha estado presente en varios podcast, ha continuado con su actividad en la red como influencer y ahora se ha podido saber su nuevo proyecto bajo el título El salón de té: «Es una televisión en la que no hay televisión, bueno no a simple vista. Solo os pido que confiéis en mí, os va a gustar». Hasta entonces, se desconoce de qué trata esta nueva aventura, pero la televisiva continuará dando pistas mediante su Instagram.

Marta Riesco y Antonio David

Otro nombre vetado fue el de Antonio David. La salida del ex de Rocío Carrasco de Mediaset ocurrió después de la primera docuserie de la hija de ‘la más grande’. Desde entonces, el exconcursante de GH VIP se dedica a las redes sociales y, sobre todo, a su canal de Youtube, donde comenta los temas más polémicos de la actualidad que le conciernen y donde suma ya más de 132 mil suscriptores.

Por su parte, la exreportera de Telecinco recibió la carta de despido de la cadena el pasado mes de marzo, después de haber protagonizado una discusión con Cristina Porta que le salió muy cara. Fue entonces cuando incrementó su presencia en las redes sociales las cuales, como ella misma ha comentado, han pasado a ser su fuente de ingresos. La expareja, que se definía como «indestructible», rompió su relación hace unos meses y, aunque parece que hubo un intento de reconciliación, finalmente cada uno ha escogido su camino.

Gloria Camila

La hija de Rocío Jurado también fue una de las víctimas de la nueva era de Mediaset. Su silla en Ya son las 8 se quedó vacía y también recurrió a las redes sociales para trabajar como influencer. Sus apariciones en eventos y sus colaboraciones con marcas son ahora su sustento, y parece que no quiere saber más de Telecinco, al igual que Rocío Flores. Su perfil ha pasado a ser bajo y, aunque acumula más de 830 mil seguidores, todavía no se ha colado en la lista de las VIPs del momento.

Kiko Rivera

Y, por último, uno de los nombres que siempre han sonado con mucha fuerza en Telecinco es el hijo de Isabel Pantoja. El Dj se ha sentado en casi todos los platós de la cadena, ha hablado de su vida privada, de sus adicciones y de los enfrentamientos familiares. Pero eso ya es parte del pasado. Ahora, aunque continúa teniendo diferencias con su madre y su hermana, está plenamente volcado en sus bolos, su canal de Twitch y, sobre todo, en su salud. En definitiva, el plan B de los vetados de Mediaset han sido las redes sociales, y parece que no les va nada mal.