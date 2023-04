La firme decisión de Alba Carrillo tras el portazo de Mediaset

Alba Carrillo sigue dando que hablar, sobre todo, después de que saliera a la luz que su contrato televisivo parece haber llegado a su fin, tal y como te contamos en este digital hace unos días. Por ahora, la ex concursante de Gran Hermano VIP se ha mantenido cauta a la hora de dar declaraciones y, en medio de la vorágine de reacciones quiso pronunciarse hace dos días con un escrito en su perfil de Instagram, medio en el que reúne cerca del millón de seguidores.

«Lo primero: Agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo. La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo, pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos y espero que me acompañéis. ¡Nada me haría más feliz! Para celebrar el comienzo de esta nueva etapa os dejo un reel para que os animéis a probar una gran guarrería que a Lucas le apetecía mucho: Roll-ups con helado. Gracias por quererme. Es mutuo», escribía mientras sonreía al objetivo de la cámara.

Después de confirma que ponía punto y aparte a su andadura en la pequeña pantalla, la televisiva no dejó de recibir numerosos comentarios de cariño tras su inesperada marcha. «Espero que hagan una nueva cadena de TV con todas las personas valiosas que están dejando de salir y que no entiendo por qué no estarán para luego dejar gente gris con tono de voz aburrido, que ponen cuernos y siguen yendo de marido modélico. Un abrazo Alba», «Mucha suerte Alba… pierden una de las mejores colaboradoras…te seguiré y feliz que tengas éxito en todo», «Alba te vamos a echar mucho de menos en la tele, no saben lo que se pierden…», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el mencionado post.

La reflexión de Alba Carrillo

Tras estas palabras, Alba ha vuelto a pronunciarse, también en la Red con una profunda reflexión mediante sus stories. «Deja de tener miedo a lo que pueda salir mal y comienza a emocionarte por lo que puede salir bien», ha indicado Alba. Escrito que ha ido acompañado de un icono de un trébol.