Alba Carrillo ha sido una de las personas que ha acudido al estreno de uno de los musicales más esperados de la temporada, Aladdin. La modelo y colaboradora lo hizo en compañía de su hijo, Lucas y se mostró encantada de atender a los medios. Muy guapa, con un favorecedor vestido cruzado de largo midi, Alba Carrillo aseguró que ella es una chica muy Disney y que está en una etapa estupenda de su vida.

El estreno de este musical se ha producido justo el mismo día en el que se ha conocido que la piloto Carmen Jordá habría sido denunciada por, presuntamente, atropellar a la empleada de un centro de estética del que, supuestamente, se marchó sin querer hacer frente al coste de un tratamiento. Una información que el equipo legal de la piloto ha desmentido de manera tajante con un comunicado. «Las informaciones difundidas son absolutamente falsas y carecen de toda correlación con la realidad. Vista la gravedad de las difamaciones vertidas, doña Carmen ha puesto este asunto en conocimiento y disposición de sus abogados para el emprendimiento de las acciones legales oportunas», reza el texto que han distribuido los abogados de la piloto.

Durante un tiempo, la piloto mantuvo una relación con Fonsi Nieto, ex pareja de Alba Carrillo y padre de su hijo. Por este motivo, los periodistas no han dudado en preguntarle a la colaboradora por la situación: «A Carmen Jordá no la conozco personalmente, pero todo el mundo me ha hablado fenomenal de ella. No me parece una chica que vaya a montar eso por 300 euros. No dudo del testimonio de la dueña de la clínica, pero hasta que no se demuestre lo contrario, no me lo creo», ha dicho Alba Carrillo, que ha aprovechado para mandarle un mensaje a la piloto y animarla a que vaya a su clínica. Asimismo, ha comentado que Fonsi Nieto no tenía constancia de esto y que ha sido ella la que se lo ha comentado.

Al margen de esto, Alba también se ha pronunciado sobre la última aparición pública de su ex pareja, Santi Burgoa, con Vanesa Romero, con la que parece que está muy feliz. Carrillo se ha mostrado un tanto crítica con el presentador: «Él me puso los cuernos. Ha hecho cosas que están feas. Mi hijo le ha llamado desde su móvil y no se lo ha cogido. Me pareció un espectáculo ridículo. Era como otra persona, un showman trasnochado de los años 80. Me ha decepcionado totalmente», ha dicho Alba Carrillo.

A pesar de que no ha querido dar detalles, la colaboradora ha reconocido que está ilusionada: «Mi corazón siempre late. Siempre hay alguien especial, pero está oculto entre las sombras, porque hasta que no esté muy claro. Con lo que llevo detrás, tengo que tenerlo muy claro», ha asegurado.