Carmen Jordá ha sido denunciada por atropellar, hasta en dos ocasiones, a una empleada de un centro estético del que huyó sin querer pagar sus servicios. Unos hechos que ocurrieron el pasado 9 de marzo en un centro de cuidados estéticos ubicado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Al parecer, la piloto había ido a hacerse un tratamiento valorado en 300 euros y se marchó sin pagar y llevándose por delante a la empleada, para después huir sin socorrerla.

El testimonio de la dueña

Tal y como han informado en El programa de Ana Rosa, la ex de Fonsi Nieto comunicó que no iba a pagar nada porque había llegado a un «acuerdo comercial» con la jefa del centro. El espacio de Telecinco se ha puesto en contacto con María, la dueña de la clínica: «Llegué justo en ese momento, me llamaron para decirme que esa persona no quería abonar los servicios porque había llegado a un acuerdo comercial conmigo… cosa que no es cierta, nunca tuvo esa conversación conmigo».

Según su versión y la denuncia de la víctima, que ya ha sido admitida a trámite, cuando ella se personó en el lugar de los hechos, Carmen Jordá ya estaba dentro de su vehículo y, para evitar que se fuera, dos de las empleadas del local se pusieron delante del coche. Al ver la situación, la piloto arrancó su Maserati, accionó la marcha atrás y atropelló a una de ellas, desplazándola hasta casi cuatro metros. «Me dirigí a ella para informarla de si era consciente de la barbaridad que estaba haciendo, contestando: ‘Si os estoy atropellando, quitaos’», ha comunicado la jefa del establecimiento.

Según la denuncia, Carmen Jordá salió huyendo de allí, dejando una víctima con un golpe dorsal que tuvo que acudir al hospital donde le dieron un parte de lesiones. «Carmen llevaba un todoterreno, pero los daños son más psicológicos que físicos, si llega a haber un coche en sentido contrario no estaríamos hablando de esto», ha comunicado la dueña de la clínica para El programa de Ana Rosa.

La reacción de la denunciada

Los compañeros del espacio televisivo han intentado ponerse en contacto con la ex de Fonsi Nieto. Con el documento legal en su poder, los periodistas han llamado por teléfono a la piloto para conocer su versión de los acontecimientos, recibiendo el silencio por respuesta. Si bien es cierto que en un primer momento Carmen Jordá ha respondido de forma amable a la llamada, cuando le han comunicado que son del programa de Telecinco, ha colgado sin miramientos.

La reportera lo ha vuelto a intentar una segunda vez y, en esta ocasión, la llamada ha durado unos minutos más que la anterior. «Nos ha llegado que el pasado día 9 tuviste un problemilla en un centro de estética, que llegaron a denunciarte por tener un…», se escucha. Antes de que terminase la frase, la piloto ha colgado para no volver a hacer caso al teléfono. Habrá que esperar a ver qué dice la justicia y las cámaras de seguridad, pero tanto la víctima como la dueña del local tienen claro que van a llegar hasta el final con este asunto.