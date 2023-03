Rocío Flores ha vuelto a hacer gala de su habitual naturalidad, ya que ha hablado con total libertad de sus últimos retoques estéticos. No es ningún secreto que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores hable de las veces en las que ha recurrido a una clínica estética para modificar alguna parte de su rostro o incluso de su cuerpo. De nuevo, la nieta de Rocío Jurado ha optado por modificar su cara con una técnica que no es invasiva. Se trata del ácido hialurónico.

A través de su perfil de Instagram, donde reúne casi un millón de seguidores, Rocío Flores ha explicado el procedimiento que se ha realizado esta vez. «Me he puesto tres pinchazos de bótox en la frente», comienza explicando Rocío Flores, alegando que le ha quedado un resultado de lo más natural.

De media en España este tipo de retoques pueden tener un coste medio de 200 euros, aunque siempre puede variar en función de la clínica en la que se realice el cambio. La influencer también ha querido rellenar con este producto los surcos de la boca, inyecciones que pueden alcanzar los 400 euros en algunos casos.

Eso no es todo, porque Rocío Flores también ha querido prepararse la piel de cara al buen tiempo y ha optado por un cóctel de vitaminas formado por «peptidos biométricos que lo que hacen es hidratar y retexturizar la piel para prevenir el envejecimiento cutáneo». Este tratamiento puede tener un coste de unos 200 euros, pero también como en los casos anteriores puede variar. Sin embargo, y dado que ha contado este proceso estético a través de la pantalla de su teléfono móvil, es muy probable que haya llegado a un acuerdo y sea fruto de una publicidad fruto de su trabajo como creadora de contenido.

Es necesario recordar que, en 2022 se sometió a una operación de pecho. Durante una de sus intervenciones cuando formaba parte de El programa de Ana Rosa, Rocío aseguró estar contenta con el resultado. De hecho, a través de su cuenta de Instagram confesó el motivo por el que había pasado por la mesa de operaciones. «Era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. No me sentía a gusto con algo que he podido ponerle solución. Estoy feliz de haber dado este paso», explicó, muy sincera.

También se sometió a una lipoescultura: «Tengo que estar de pie o tumbada pero no puedo sentarme. Además, tengo una tabla que me lo impide», dijo a Joaquín Prat. Aunque hubo algunas complicaciones en la operación parece que ahora todo va como me dijeron», añadió.

Es notable el cambio teniendo en cuenta las primeras imágenes de archivo de Rocío Flores cuando apareció por primera vez en un plató de televisión, que fue como defensora de su padre cuando éste participó en Gran Hermano Vip 7.