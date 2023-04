Alba Carrillo reacciona a su presunto nuevo romance

Alba Carrillo ha vuelto a ser la protagonista de la actualidad al ser relacionada con un hombre que nada tiene que ver con Jorge Pérez. Después de que su affaire copara los titulares nacionales, la colaboradora de Telecinco ha decidido dar portazo a esa página y cambiar por completo de libro. Desde hace unos días, se rumorea que ha encontrado el amor de la mano de Alejandro Pérez, ex concursante de La isla de las tentaciones.

«Llevan liados un tiempo, como mínimo desde hace mes y medio. Ya os lo comenté por stories el mes pasado, y lo sé 100%. Ellos mismos también nos han ido dejando algunas pistas», explicaba La Cuernis en Tiktok. Pero nada más lejos de la realidad. Después de que la noticia diese la vuelta a la geografía nacional, la ex de Fonsi Nieto se ha pronunciado en sus redes sociales, mientras el otro protagonista continúa en silencio. «Quiero aclarar una cosa. Están saliendo en algunos medios digitales, me están escribiendo mis seguidores porque me están relacionando con una persona de La isla de las tentaciones que me encanta el programa para verlo, para colaborar y para todo, pero me están relacionando con una persona que mis seguidores están preocupados porque no me pega nada», ha comenzado diciendo.

Al parecer, fueron fotografiados juntos paseando por las calles de Madrid. Unas imágenes que ella misma ha querido aclarar, sin perder la oportunidad de lanzar un órdago a su acompañante: «Es verdad que es una persona con la que yo he ido un día a comer, me sorprende muchísimo que hayan salido imágenes porque yo voy a comer con muchísimas personas. Pero bueno, así ha pasado, más tonta soy yo». Tras esto, ha dejado caer que habría sido el ex concursante de La isla de las tentaciones el que habría filtrado este encuentro solo para que su nombre sonara con fuerza: «Pienso que la publicidad tiene que pagarse, pero así ha ocurrido. Estaré más precavida para la próxima vez, porque es verdad que a veces confío en que la gente va a ser maja y luego me la lían».

Después de aclarar el asunto que ha vuelto a poner su vida sentimental en la palestra, Alba Carrillo ha soltado, como quien no quiere la cosa, que está comenzando una nueva historia de amor: «Yo sigo mi camino y además estoy conociendo a una persona y me viene mal que salgan este tipo de informaciones». Y, para finalizar, ha sido más clara que el agua con un refrán que deja entrever que la relación de amistad que podría tener con Alejandro se ha acabado por completo: «Niego absolutamente que tenga nada con Alejandro y el refrán de hoy es: ‘cuidado con las personas que a Dios rogando y con el mazo dando’. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos».

Esta buena conexión comenzó en las galas del programa conducido por Sandra Barneda y, en concreto, el pasado mes de enero. Alejandro y Alba fueron los protagonistas de un juego con hielos que levantó todo tipo de especulaciones. 30 segundos de intensidad que se tradujeron en la red como el comienzo de algo más; algo que, finalmente, ha sido desmentido.