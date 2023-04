Alba Carrillo y Alejandro de ‘LIDLT’, un ‘algo más que amigos’ viral en redes sociales

Si bien era durante el pasado mes de noviembre cuando se daba a conocer el affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a sonar con fuerza el nombre de otro hombre que podría estar vinculado a la colaboradora. Este no es otro que Alejandro Pérez, pareja de Laura Boado en la edición de La Isla de las Tentaciones 6 que a día de hoy sigue emitiéndose en televisión cada lunes. Así lo ha confirmado una conocida influencer encargada de sacar a la luz todos los entresijos de los rostros más conocidos del panorama nacional, aunque aún no se sabe con certeza si el modelo ha terminado la experiencia de República Dominicana en compañía de la gallega, o si por el contrario, ha optado por hacerlo solo o con un nuevo amor.

A estas alturas de reality lo que sí puede saberse es que Laura Boado ha sucumbido a la tentación de la mano de Saúl, tentador que parece haber conseguido conquistar su corazón al otro lado del charco. Sin embargo, según ha informado La Cuernis, Alejandro también habría encontrado el amor una vez volvía a España gracias a la ex de Fonsi Nieto, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una colaboradora asidua en los debates de todas y cada una de las entregas de La Isla de las Tentaciones.

A través de un vídeo de lo más revelador con una serie de pruebas, la tiktoker ha publicado una información que hasta ahora sus seguidores desconocían por completo: «Llevan liados un tiempo, como mínimo desde hace mes y medio. Ya os lo comenté por stories el mes pasado, y lo sé 100%. Ellos mismos también nos han ido dejando algunas pistas», comentaba a través de sus redes sociales, señalando que además la incipiente pareja habría sido vista por testigos paseando por algunas de las calles de Madrid.

Sea como fuere, lo cierto es que ninguno de los dos protagonistas en cuestión ha confirmado ni desmentido nada al respecto, ya sea por preservar su privacidad o porque simplemente están esperando a que finalice el programa de las noches de los lunes de Telecinco para pregonar su amor a los cuatro vientos, ya que uno de los requisitos para sus participantes es el de no sacar a la luz ningún dato por el que sus fans puedan saber la realidad de sus respectivas situaciones sentimentales hasta que no se emita el famoso espacio de los seis meses después, en el cual las parejas y sus tentadores se reúnen después de haber estado en República Dominicana para desvelar a la audiencia cómo han ido sus vidas tras vivir un cambio drástico a nivel amoroso. De esta manera, han sido muchas las parejas rotas que decidían darse una oportunidad en ese tiempo, mientras que otras optaban por tomar caminos separados de manera definitiva, algunas con finales más felices que otras.