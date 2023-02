Alba Carrillo, sin piedad tras la polémica entrevista de Jorge Pérez

Este fin de semana Jorge Pérez ha reaparecido ante las cámaras tras varios meses alejado del foco mediático, a raíz de su presunta infidelidad con Alba Carrillo. El ex colaborador se sentó en el plató de Déjate querer con Paz Padilla y ofreció su versión sobre lo que había ocurrido entre él y Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de la productora en la que ambos colaboraban y de la que se filtraron una serie de imágenes que no dejaban duda de que había habido algo más que un simple intercambio de palabras.

Tras más de dos meses de silencio y ajeno completamente a todo lo que se ha estado comentando en este tiempo, por fin, Jorge Pérez se ha sincerado con la presentadora y ha explicado lo mal que lo ha pasado en esta etapa y la repercusión que esta polémica ha tenido para su familia. Jorge ha reconocido que para él ha sido una auténtica pesadilla. «Mis hijos han estado todo el mes de diciembre sin ir al colegio y han sido unas navidades horribles. Acostarme cada noche viendo llorar a mi mujer ha sido de lo peor que he podido pasar. Para mí, mi mujer estaba irreconocible. Nunca la había visto así. Me he sentido decepcionado por algunos compañeros. Yo respeto las opiniones de todo colaborador, pero me duele la hipocresía. Si por un lado me estás escribiendo mensajes dándome apoyo y luego en un plató de televisión me estás utilizando de saco de boxeo, a sabiendas de que no voy a devolver los golpes, me parece hipócrita», ha dicho el ex colaborador, que ha asegurado sentirse muy dolido por los ataques injustificados a su mujer.

El ex guardia civil ha reconocido que no tiene intención de quitarle gravedad a la situación y ha dicho que se hace plenamente responsable de lo ocurrido, pero ha matizado que en toda historia hay siempre dos versiones: «Me responsabilizo de una situación que me correspondía a mí parar o apartar, pero el problema viene en que después se han dicho muchas cosas que no coinciden con la realidad. El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia, en toda historia hay más de una versión. Han intentado dar una imagen de mí de depravador sexual. Alicia y yo estamos en contacto todo el tiempo desde que yo salgo de esa fiesta, Alicia sabe lo que hago», ha dicho el ex colaborador, que ha contado al final del programa con el apoyo de su mujer.

La entrevista de Jorge Pérez y la participación de su mujer en el espacio ha generado multitud de reacciones en las redes sociales, una de las más esperadas, la de otra de las protagonistas de la historia, Alba Carrillo. La colaboradora no ha tardado en pronunciarse tras la reaparición de Jorge en televisión. «Sigo sin ser una roba maridos, lagarta y todas esas barbaridades que dicen porque la persona que habló por primera vez decide volver a mover el avispero», ha escrito en su perfil.

Aunque no ha hecho referencia directa a Jorge y a Alicia, Alba se ha mostrado muy tajante a través de los stories de su cuenta: «Esta noche he estado leyendo a Simone de Beauvoir, El segundo sexo. ¡Qué maravilloso! Al número oculto que me ha estado llamando para que pusiese Telecinco, solo decirle que tengo televisor en casa. A veces, solo a veces, prefiero leer», ha comentado la colaboradora, que no ha dudado en publicar otro storie en el que ha pedido a otras personas que estuvieron en la misma fiesta que sean sinceros y que cuenten lo que vieron en la fiesta.