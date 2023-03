Alba Carrillo da la cara por Gerard Piqué pese a las críticas tras su exaltada actitud

Aunque son muchos los rostros conocidos que se han posicionado a favor de Shakira en su ruptura con Gerard Piqué a consecuencia de una supuesta infidelidad por parte de este último, son otros los que consideran un tanto desmesurados los ataques que algunos fans de la de Barranquilla están vertiendo sobre el ex futbolista del FC Barcelona. Este es el caso de Alba Carrillo, que no ha tenido reparo en dar un golpe en la mesa a la hora de salir públicamente en defensa del deportista durante la última emisión de Ya es mediodía.

Y es que, a raíz de la celebración de la final de la Kings League en el Camp Nou, organizada por el catalán, se han viralizado unas imágenes en las que el empresario aparece regañando a uno de sus hijos. Algo que no ha gustado en absoluto a algunos usuarios de plataformas como Twitter, que no han dudado en criticar duramente a Gerard al considerar desmesurada su reacción hacia su hijo, haciendo además comparativas con Shakira a la hora de creer que la colombiana los trata mejor cada vez que éstos la acompañan a sus distintos compromisos profesionales, como el que tenía lugar recientemente y al otro lado del charco con motivo de la aparición de la intérprete en el emblemático show de Jimmy Fallon para cantar, por primera vez y frente al público, su Session 53 junto a Bizarrap.

Como no podía ser de otra manera, en el plató del programa de Telecinco mencionado han comentado el asunto y, ante la sorpresa de todos, Alba Carrillo ha querido lanzar un mensaje de apoyo a Piqué al creer que su actitud es propia de cualquier padre cuando un hijo no se porta lo suficientemente bien: «No creo que sus hijos estuvieran aburridos porque a mi hijo le hubiera flipado estar en la Kings League», comenzaba explicando, para después detallar su defensa: «Un padre que regaña a un hijo es una cosa de lo más natural, no le está agrediendo ni nada. ¿Nos estamos volviendo locos o qué pasa?», se preguntaba, dejando entrever que está totalmente de acuerdo con que, de vez en cuando, el novio de Clara Chía regañe a sus hijos si lo cree oportuno.

Ante las declaraciones de la hija de Lucía Pariente, muchos de sus compañeros han expresado su acuerdo, como es el caso de Miguel Ángel Nicolás, Alexia Rivas o incluso Joaquín Prat, que añadía que «educar a un hijo es lo más difícil que ha hecho en su vida», dando así la razón al ex jugador de fútbol y alegando esos comentarios negativos a algunos fans de Shakira que han extrapolado las circunstancias que han llevado a su ídolo y a Piqué a tomar caminos separados, llevándolas al extremo a la hora de tener ciertas connotaciones negativas sobre los comportamientos de Gerard por muy normales que sean a veces.