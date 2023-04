Irene Junquera, de amiga del alma a enemiga y ahora sustituta de Alba Carrillo

Siguen los movimientos de fichas en Mediaset. Después del sorpresivo despido de Alba Carrillo ha llegado el momento de conocer el nombre de su sustituta: Irene Junquera. La periodista ya se ha estrenado en un plató donde le dio la bienvenida el presentador de Ya es mediodía, el espacio donde colaborará de manera diaria: «Se incorpora y lo celebramos», dijo Joaquín Prat.

Por el momento, se desconocen los términos del contrato de Irene Junquera con el grupo de comunicación con sede en Fuencarral. No obstante, ella han apuntado que «son colaboraciones puntuales», en unas declaraciones a la revista Semana.

Su perfil televisivo muestra a una mujer extrovertida, que no tiene problema y sí capacidad en debatir sobre diversos temas de actualidad, ya sean de la crónica social o deportiva. En las últimas semanas la habíamos visto, por ejemplo, participar como tertuliana en espacios como el especial que En Boca de todos hizo sobre el Caso Negreira.

Sus primeros pasos los dio precisamente en el ámbito deportivo. Era la chica encargada de leer los mensajes de la audiencia en el extinto Punto Pelota. Posteriormente, también la mano de Josep Pedrerol, dio el salto al banquillo de tertulianos en El Chiringuito de Jugones. También en Atresmedia estuvo trabajando en Zapeando, antes de fichar en 2017 por la competencia.

Dentro del currículo televisivo de Irene Junquera brilla con luz propia su participación en Gran Hermano VIP. Era el año 2019 y significaba una gran oportunidad de mostrarse al mundo en la intimidad. Allí cuajó una gran amistad precisamente con Alba Carrillo. En los primeros días de concurso era habitual verlas pasar tiempo juntas y ejercer de confidentes mutuas.

Pero las cosas entre ellas acabaron por torcerse. El tuit de un telespectador a Irene Junquera preguntándole el motivo por el que consentía que Alba Carrillo la tratara de manera reprobable, fue la gota que colmó el vaso. La propia hija de Lucía Pariente reaccionó así: «Hay amistades que te vienen mal porque me deja quedar como algo que no soy. Estoy quedando como una puta mierda y no me interesa».

El detonante de su relación fue el hecho de que Alba Carrillo le contara a otros concursantes los secretos que le confió Irene Junquera. Por ejemplo, le habría dicho que tuvo algo con varios futbolistas de equipos de primer nivel. Tanto es así que de hacerse público, más de uno tendría que poner sus trapos sucios a lavar. Irene entendió esto como una traición y desde entonces no volvió a confiar en ella.

Cuatro años después de esto, el destino ha querido que sea ella quien ocupe el lugar de una Alba Carrillo a quien el despido le ha cogido por sorpresa. La ex de Fonsi Nieto todavía no ha pronunciado sus primeras palabras después de ser despedida por parte de Mediaset. Habrá que seguir esperando.