Alba Carrillo, despedida de Mediaset de manera fulminante

Alba Carrillo vive un momento profesional muy negativo. La noticia de su despido de Mediaset saltaba a todos los medios de comunicación esta mañana y abría un abanico de preguntas sin respuesta. Lo que en un primer momento parecía un veto con el que engrosar la lista ha terminado por ser un cese fulminante que aparta a la colaboradora de cualquier plató del grupo de origen italiano. ¿Qué ha precipitado esta decisión?

El 29 de marzo fue el último día que Alba Carrillo acudió a su puesto de trabajo en Ya es Mediodía. La ex de Feliciano López solía acudir dos veces semanales a colaborar en el Fresh, la sección de crónica social del programa otrora presentado por Sonsoles Ónega y desde 2022 por Joaquín Prat. Para sospecha de la propia Alba, son varios días sin ser reclutada a filas y, habitualmente, cuando el río suena es porque agua lleva.

En un primer momento se la incluyó dentro de la lista de vetados de Mediaset, en la que ya se encuentran ilustres como: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y Bárbara Rey.

Lamentablemente para sus intereses, Alba Carrillo no solo está vetada, sino que también ha perdido su puesto como colaboradora. De poco están sirviendo hasta el momento los esfuerzos por parte de su productora (Unicorn Content) para hacer recapacitar a las altas esferas del grupo con sede en el madrileño barrio de Fuencarral. Esta misma mañana, el diario La Razón ha adelantado que Alba ha dado carpetazo a su relación profesional con Mediaset. En total, el vínculo contractual entre ambas partes ha tenido carácter ininterrumpido desde 2016.

El posible motivo del despido de Alba Carrillo

Esta medida tan drástica podría tener un trasfondo al que la revista Semana ha querido poner motivos: «La nueva directiva no quiere un perfil como el suyo. Quieren huir de las polémicas (…) Alba ha sido vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras», informan. No hay que olvidar que Alba Carrillo tuvo un agrio enfrentamiento con Jorge Javier y con la productora que realiza Sálvame que podría no haber gustado nada a la cúpula.

Este bache profesional pone fin a más de una década de Alba Carrillo como rostro de cabecera de la cadena líder en producción televisiva de contenido rosa. En total, ha participado en una treintena de programas, entre los que destaca su participación en formatos como Gran Hermano VIP o Supervivientes. Asimismo, y al margen de su silla en Ya es mediodía, era una habitual del Deluxe. Una de sus últimas visitas al espacio de late night fue a razón de su flirteo con Jorge Pérez.

En el futuro más cercano tenía pendiente abordar nuevos proyectos conjuntos con Mediaset, pero de momento va a tener que cancelarlos porque su vuelta al grupo no es ahora mismo ni tan siquiera una posibilidad.