48 primaveras son las que cumple este lunes, 17 de abril, Joaquín Prat. Esta misma mañana, a los pocos minutos de arrancar El programa de Ana Rosa, la propia presentadora y conductora principal del espacio ha querido rendir un pequeño homenaje en directo a su compañero en esta nueva vuelta al sol.

«Hoy están con nosotros, Adolfo Irago, Pilar Santos… y santo, no; pero cumpleaños, sí. ¡Joaquín Prat, felicidades!», ha comenzado diciendo Ana Rosa como cada mañana. El presentador, que estaba sentado a su lado no ha podido contener la sonrisa al mirar con gratitud a la periodista: «¡Muchas gracias, Ana!».

Una felicitación que no se ha quedado ahí. «Cómo nos va creciendo, vino hecho un niño, aquí se ha criado en nuestros pechos y fíjate lo que ha crecido», ha añadido después Quintana.Tras este mensaje, ha enfatizado y ha indicado que «de verdad, lo que ha crecido profesionalmente, cada día mejor». Al mismo tiempo el periodista Adolfo Irago se ha sumado a la felicitación: «Está hecho un chaval». Tras los comentarios de sus compañeros, Joaquín Prat ha terminado diciendo: «Fíjate que buena crianza me habéis dado, muchas gracias».

El hermetismo por bandera

Pese a ser uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, Joaquín Prat no es muy dado a hablar sobre su esfera privada. De hecho, son contadas las ocasiones en las que ha revelado detalles de esta parte de su vida. Joaquín Prat se separó de su mujer, Yolanda Bravo, en el verano de 2021 tras doce años de relación y un hijo en común. Por aquel entonces, no hizo comentario al respecto. Posteriormente, en marzo de 2022 fue visto con otra mujer.

Fue en Planeta Calleja, donde Prat intercambió una serie de confidencias con Jesús Calleja, conductor del espacio mientras descubrían el paisaje y la naturaleza de Azores, las islas portuguesas. Joaquín confesó que su divorcio fue «traumático». «Necesitaba desconectar un poco, porque estoy en un momento de mi vida con muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y otro personal todavía mayor… las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquín Prat Sandberg (@joaquinprat)

Durante la conversación con el aventurero reveló que era feliz «a ratos». Tras su separación, Joaquín Prat ha rehecho su vida junto a Alexia Pla. De hecho, no esconden su amor y las redes sociales son testigos de algunos de los momentos que pasan juntos. Pese a que el pasado 24 de febrero el presentador compartió una imagen junto a su pareja actual, no es muy común que exponga su vida sentimental ni mucho menos en la Red.

Se puede decir que a sus 48 años, Joaquín atraviesa un gran momento de su vida, tanto a nivel personal, como profesional, pues conforme han ido pasando los años se ha convertido en uno de los presentadores más demandado del holding italiano.