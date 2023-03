Joaquín Prat se ha ganado su silla en uno de los programas más aclamados de Telecinco no solo por su profesionalidad, sino también por saber opinar de los temas más controvertidos con la elegancia que le caracteriza. Y eso ha hecho una vez más, pues cabe destacar que tiene a la perfecta maestra a su lado, Ana Rosa Quintana.

El televisivo ha mostrado su enfado después de salir a la luz un audio de una profesora que ha tomado la decisión de borrar del calendario el Día del Padre. Un audio que se ha hecho viral y en el que la profesional justifica este movimiento con las múltiples familias que hay a día de hoy, por lo que mejor lo llamará el Día de la Persona Especial. Como era de esperar, su declaración no ha estado exenta de polémica y ha sido en este momento cuando Prat ha tomado la palabra para ser más claro que nunca.

«El próximo 19 de marzo es el Día del Padre, al menos en el país en el que me he criado yo, el día de San José es el Día del Padre. Veremos qué pasa en los próximos capítulos», ha sentenciado, para dar paso al audio que ya corre como la pólvora por la red, levantando más ampollas de las que, probablemente, la docente se esperaba. «Buenas tardes papis, era para deciros que el día 10, que cae en domingo, es el Día del Padre. Como bien sabéis, ya no se celebra este día porque ahora hay muchos tipos de familia: monoparentales, a lo mejor dos mamás o dos papás. Lo que vamos a hacer es celebrar el Día de la Persona Especial, por lo cual, a ver si me podéis ir trayendo ya una foto de la familia, o por ejemplo del primo Jaime, los abuelos, la familia entera, o de papá, mamá y los hermanos..», se puede escuchar.

Los colaboradores en plató, incrédulos con esta medida adoptada, no han podido evitar estallar en carcajadas, destacando incluso que algunos alumnos podrían celebrar su día en honor a Messi o a alguna persona que consideren especial y que no sean sus progenitores. Pero Joaquín, lejos de tomarse esta decisión como una broma, ha mostrado su indignación: «Y si, por desgracia, hay un niño en el colegio que, desgraciadamente le pasó a mi hermana durante muchos años, es huérfano de padre, ¿tampoco? No se celebra porque vamos a herir la sensibilidad de esa persona que es huérfana».

Uno de los colaboradores se ha aventurado a opinar sobre la cuestión: «Nos reímos, pero esto es más serio de lo que parece porque refleja…». Pero Prat le ha interrumpido para decir lo que realmente piensa y finalizar su intervención: «Refleja lo gilipollas que nos estamos volviendo. Debe reflejar eso, que nos estamos volviendo gilipollas». Para terminar, el televisivo ha querido zanjar el tema para dar paso al siguiente con una frase que resume todo: «Son los niños los que, en los colegios, normalizan todos los tipos de familias».