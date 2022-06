Los Duques de Cambridge lo han vuelto a hacer. Con motivo del Día del Padre que hoy se celebra en Reino Unido, Kate Middleton, que se ha convertido en la fotógrafa oficial de sus hijos, ha vuelto a abrir el álbum familiar con todos sus seguidores. En este día tan especial, George, Charlotte y Louis han querido recuperar una foto de su viaje a Jordania a principios de 2021. «Deseando un feliz Día del Padre a todos los padres y abuelos del mundo”, ha escrito junto a la instantánea.

En ella se puede ver la felicidad y la espontaneidad de cada uno. Mientras dos los mayores posan juguetones al lado de su padre, el pequeño de los hermanos se encuentra subidos a hombros del príncipe Guillermo a modo de caballito, mientras se agarra con ternura para no caerse. Aunque en la cuenta de Instagram no han querido poner la ubicación, todo apunta a que se trata de Jordania, un viaje privado y secreto que hicieron en familia y que salió a la luz cuando utilizaron un retrato como Christmas.

Esta escapada a Oriente Medio fue, además, un viaje muy especial para los Duques de Cambridge, pues Kate Middleton estaba deseando volver al no haber podido acompañar a su esposo en su visita oficial al país en 2018 por estar de baja por maternidad. Y es que, la Duquesa adora el país, ya en él estuvo viviendo durante tres años de su infancia, cuando la familia Middleton se instaló allí por el trabajo de Michael en British Airways. Una felicitación y una foto muy especial que llega en una semana muy emotiva para Guillermo, pues el próximo martes cumple 40 años. Y, aunque no han trascendido más detalles sobre su vuelta al sol, ni está prevista una gran celebración, seguro que volverán a abrir el álbum familiar para felicitarle con un retrato hasta la fecha desconocido.

Pero no es la primera vez que los Duques de Cambridge son noticia esta semana, pues hace tan solo unos días salió a la luz que, antes de las vacaciones de verano, habían decidido hacer nuevos cambios en su gabinete. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han contratado como nuevo jefe de relaciones públicas al extriatleta Lee Thompson. Según ha informado el Sunday Times, su nombramiento se habría producido tras la salida de la anterior jefa de equipo de comunicación de la pareja, Victoria O’Byrne.

Duke and Duchess of Cambridge appoint Lee Thompson as PR chief https://t.co/jMkwDsNYSU

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 12, 2022