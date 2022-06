Los duques de Cambridge dan un paso más hacia la Reina. De un tiempo a esta parte suena con fuerza el rumor que apunta a que el príncipe Guillermo y Kate Middleton van a dejar -temporalmente- su hogar en el Palacio de Kensington con el objetivo de trasladarse al recinto del Castillo de Windsor, donde la monarca ha establecido su residencia oficial. Una información que, por ahora, no ha sido confirmada por el Palacio de Buckingham, aunque algunas fuentes apuntan a que es ya un hecho.

Si esto ocurriera, la pareja dejaría de vivir en Londres, donde además estudian sus hijos, y se trasladarían a alguna propiedad en Windsor, de la que por ahora no han trascendido detalles, aunque sí se ha especulado con algunas opciones. Una realidad que obedece a la situación de la soberana, para que los duques de Cambridge estén más cerca de la Reina en caso de necesidad, mientras que el príncipe Carlos permanece entre Clarence House y el Palacio de Buckingham. El heredero cada vez tiene más responsabilidades dados los problemas de movilidad de la monarca.

Según las últimas informaciones, el príncipe Guillermo y Kate Middleton habrían puesto el mes de septiembre como fecha límite para este traslado al recinto del Castillo de Windsor, aunque se espera que se confirmen los detalles próximamente. No obstante, parece que la pareja tiene la intención de mantener sus oficinas en el Palacio de Kensington, y aprovechar siempre que le sea posible para hacer escapadas a Amner Hall, la residencia que la Reina Isabel les regaló en Norfolk con motivo de su boda y donde disfrutan de un entorno idílico en su tiempo libre.

A la espera de que el Palacio de Buckingham se pronuncie sobre este posible traslado, lo cierto es que no se sabe si podría afectar a la rutina diaria de los hijos del matrimonio. No hay que olvidar que Windsor se encuentra a apenas una hora de la capital y que la Familia Real tiene suficientes medios a su alcance para hacer este viaje de manera rápida y eficiente. No obstante, siempre será mejor un centro educativo cercano, por cuestiones logísticas.

Entre las opciones que se han planteado como posible residencia para la familia se encuentra Adelaide Cottage. Se trata de una casa construida en 1831 en estilo neogótico. Fue un encargo del Rey Guillermo IV para su esposa. Con el paso de los años, la Reina Victoria fue una de las personas que más aprovechó la residencia, así como el capitán Townsend, el primer gran amor de la princesa Margarita -cuya relación supuso un gran escándalo para la Corona-. La casa fue renovada en el año 2015 y en un principio se pensó en ella como posible hogar para los duques de Sussex, que finalmente optaron por Frogmore Cottage. Los Cambridge no serían los únicos vecinos de la Reina Isabel en Windsor, sino que también residen en la zona los príncipes Andrés y Eduardo.