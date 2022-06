El príncipe Louis se ha convertido en protagonista inesperado de las celebraciones que tuvieron lugar la pasada semana en Londres por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel. A pesar de que había mucha expectación por el regreso puntual del príncipe Harry y Meghan Markle a la capital tras su salida de ‘La Firma’, fue el hijo menor de los duques de Cambridge el que acaparó la mayor parte de la atención. A diferencia de sus hermanos mayores, que empiezan a tener conciencia de los protocolos y de la actitud que deben mostrar en los actos a los que acuden, Louis destaca por su desparpajo y naturalidad. El pequeño de la familia no dudó en gesticular en la exhibición aérea, mantener una conversación con la Reina Isabel, derrochar ternura con su madre o incluso reclamar la atención de su abuelo, el príncipe Carlos.

Aunque en estos momentos Louis es uno de los grandes protagonistas de la Familia Real, lo cierto es que en el futuro será su hermano mayor el que ostente la mayor parte de la responsabilidad y acapare la atención. Ni Louis, ni Charlotte están destinados a tener un papel destacado en la estructura de ‘La Firma’, sobre todo porque se espera que la monarquía esté cada vez más reducida -por deseo además del príncipe Carlos-, sin embargo, por voluntad de la Reina a día de hoy ambos son príncipes -no les correspondía hasta que ella emitió una Carta Patente- y es más que posible que estén vinculados a la Corona en el futuro, incluso cuando el príncipe George se convierta en rey.

Se ha hablado muchas veces de que la princesa Charlotte en algún momento ostentará el mismo título de la princesa Ana, como única -y mayor- hija de monarca. Un título que, no obstante, no recibirá hasta la muerte de la hermana de Carlos de Inglaterra y que además dependerá de la decisión de su padre.

Pero más allá del caso de Charlotte, lo cierto es que también el príncipe Louis ostentará un título. Tradicionalmente, el segundo hijo de un rey suele recibir un título muy específico: El de duque de York. Sin embargo, la situación del príncipe Louis podría ser diferente.

La tradición indica que cuando un miembro de la Familia Real se casa, el monarca reinante le otorga un título. Así ocurrió con el príncipe Guillermo o con Harry que, tras sus bodas, se convirtieron en duques de Cambridge y Sussex. Es más, antes del príncipe Andrés -actual titular- fue duque de York el padre de la Reina Isabel, hasta que se convirtió en monarca por la abdicación de su hermano, y el título volvió a la Corona.

Y es que York que, aunque se puede heredar entre varones, en el caso actual es una situación que no se contempla, sino que vuelve a la Corona. Por este motivo, las hijas del príncipe Andrés no lo recibirán sino que el título quedará vacante a la muerte del hijo de la Reina Isabel -o si se le retira por algún motivo-. Será el monarca reinante en el momento el encargado de ‘crear’ de nuevo el ducado. Esto podría ocurrir en el reinado de Carlos de Inglaterra o bien en el de Guillermo -lo más lógico-.

Si fuera en el de Carlos, habría cabido la posibilidad de que el soberano lo creara de nuevo para su hijo menor, Harry, pero este ya no forma parte de la estructura de ‘La Firma’. Si ocurriera en el de Guillermo, la opción más lógica sería el príncipe Louis. No obstante, aunque este título ha estado históricamente relacionado con el segundo hijo del monarca, no siempre ha sido así y no hay una norma fija que lo determine.

Teniendo en cuenta esta información, el príncipe Guillermo no estaría obligado a crear de nuevo el título para Louis, aunque esto es algo que, además, viene determinado por el príncipe Andrés, ya que, hasta su muerte tiene derecho a mantener el título. Es más, cuando el hijo menor de los Cambridge contraiga matrimonio, es más que posible que el actual duque de York aún siga vivo.

A pesar de que este es uno de los títulos más importantes de la Corona, la realidad actual ha dejado ‘manchado’ el ducado de York, asociado a los escándalos del príncipe Andrés que, a día de hoy, continúa apartado de los compromisos oficiales. No obstante y, a pesar de las críticas y peticiones, no parece que la Reina tenga la intención de retirarle el título. Si finalmente llega a Louis, tendrá por delante una importante tarea para dejar atrás un pasado reciente envuelto en polémicas.