Reunión pública de los Windsor en la Catedral de San Pablo. El templo, escenario de la boda del príncipe Carlos y Diana de Gales en el verano de 1981 se ha convertido en el lugar elegido para una de las citas más importantes de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. San Pablo ha acogido el servicio religioso por los setenta años de reinado de la monarca que no ha podido asistir por una indisposición. A pesar de que esta era una de sus citas predilectas de este especial aniversario, la soberana ya estuvo ayer disfrutando del Trooping the Colour y del encendido del alumbrado, por lo que ha tenido que tomarse un descanso. Se ha confirmado, eso sí, que va a seguir el servicio por televisión desde el Castillo de Windsor.

Poco después de las 11:00 de la mañana -hora local- comenzaban a llegar los primeros miembros de la familia real y otras personalidades al templo. Figuras como Tony Blair y su mujer, Theresa May o Boris Johnson no han faltado a la cita, que ha estado marcada por el ‘regreso’ de los duques de Sussex. A pesar de que el día anterior se pudo ver brevemente al príncipe Harry y Meghan Markle en uno de los salones del Palacio de Buckingham, no ha sido hasta ahora cuando han participado en un acto.

Es el único compromiso en principio en el que van a estar los Sussex, ya que no forman parte de ‘La Firma’ de manera oficial. No obstante, según ha trascendido, la pareja ya ha podido pasar un tiempo junto a la Reina Isabel, a la que han presentado a su hija pequeña, Lilibet Diana, que cumple años este sábado. Está previsto que haya una fiesta en Frogmore Cottage, a la que asistirá la Reina y otros miembros de la familia real.

Los duques de Sussex han sido, junto a los condes de Wessex, las princesas Beatriz y Eugenia con sus maridos, la princesa Ana y Zara y Mike Tindall, de los primeros en llegar al servicio religioso. Para esta reaparición, Meghan ha optado por un vestido-abrigo en color blanco con tocado a juego, zapatos de tacón de tipo salón y guantes. La presencia de la pareja era una de las más esperadas, pero ha generado reacciones de todo tipo, desde aplausos a abucheos.

Los últimos en llegar, como era de esperar, han sido los duques de Cambridge y el príncipe Carlos y su esposa. El heredero ha ejercido como representante de la monarca dada su ausencia. Kate Middleton, una de las más elegantes de la jornada, se ha decantado por un favorecedor y primaveral vestido en color amarillo, de Emilia Wickstead, que ha combinado con tocado de Philip Treacey a tono con detalles florales. Un tocado muy similar al que lució, precisamente, en la boda de los duques de Sussex.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el encuentro de Meghan y Harry con el resto de la familia, más allá de lo relacionado con la Reina Isabel y la pequeña Lilibet Diana. Además del príncipe Harry y su esposa, también el príncipe Andrés se ha ausentado en la cita, dado que se ha confirmado que ha dado positivo en coronavirus.