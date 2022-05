Salen a la luz los grandes excesos del príncipe Andrés

El príncipe Andrés sigue en el punto de mira. A pesar de que ha puesto punto final al enfrentamiento con Virginia Giuffre a raíz de la demanda de presunto abuso sexual cuando era una menor que interpuso la norteamericana, el duque de York no ha podido retomar su vida normal. Dado que no ha quedado demostrada su inocencia o su culpabilidad, su imagen sigue estando en entredicho. Tanto es así que, a pesar de que cuenta con el apoyo de su madre, no ha podido volver a formar parte de las actividades de la familia real.

Varias semanas después de que se zanjara el tema de la demanda de Giuffre gracias a un millonario acuerdo, ahora una escritora británica saca a la luz nuevos detalles de la vida del duque de York. Según Tina Brown, autora de The Palace Papers: Inside the House of Windsor, el estilo de vida del príncipe Andrés ha sido mucho más elevado de lo que cabría esperar por sus ingresos.

Un libro que califica a ‘La Firma’ de una institución oscura y sórdida. Tal como asegura la escritora, el duque de York, al que se apodaba ‘Air Miles Andy’, por la frecuencia de sus viajes, organizó muchísimas fiestas en las que gastó cantidades ingentes de dinero. Lo hacía en jets privados y a destinos recónditos, en los que además aprovechaba para hacer compras.

Unos desplazamientos en los que siempre iba acompañado de varios miembros de personal que no solo se ocupaban de su seguridad, sino también de tareas como hacerle la pedicura o plancharle la ropa.

Por ejemplo, se ha apuntado que, en el año 2007, el duque de York gastó más de 500.000 libras esterlinas en más de trescientos viajes, en vuelos, hoteles y otros gastos. Una cifra que ha ido in crescendo, de hecho, en 2012, en un viaje a La India se gastó casi un millón de dólares. Unas vacaciones en las que se alojó en una exclusiva suite de más de diez mil libras la noche, con gimnasio, sala de spa privada, mayordomo personal….

En el pasado, cuando se ha hablado de los gastos de viaje del duque de York, el propio príncipe Andrés se ha defendido de las críticas, asegurando que, en términos de retorno para el Reino Unido, sus gastos eran más bien escasos. Es más, incluso se le ha criticado que usara los viajes como excusa para conocer campos de golf en todo el mundo, uno de sus deportes preferidos.

En estos momentos, sus ingresos son de apenas 20.000 libras al año, producto de su pensión de la Royal Navy. Una cantidad que apenas cubre sus gastos, ya que ya no recibe dinero directamente de la Corona. Lo que no se sabe es si la Reina Isabel, como madre, le presta ayuda, aunque todo parece indicar que así sea. Al fin y al cabo, ella siempre ha sido uno de sus grandes apoyos.