El príncipe Andrés pone contra las cuerdas a los duques de Cambridge

El príncipe Andrés vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez no se trata de ningún escándalo al margen de la familia real -como fue el caso de la demanda de Virginia Giuffre por presunto abuso sexual-, sino que se trata de una disputa interna. Tal como han apuntado algunas fuentes, el duque de York insiste en que sus hijas tengan acceso a una residencia oficial, de la misma manera que ha pedido de manera constante que sean parte activa de los compromisos de ‘La Firma’ y reciban una asignación por ello, algo que, para su disgusto, nunca se ha concretado. Una realidad en la que ha tenido mucho que ver el príncipe Carlos, que siempre ha apostado por una familia real cada vez más reducida, para evitar costes innecesarios al Estado.

A pesar de esta tendencia por parte del heredero, mientras la Reina Isabel siga ejerciendo de monarca, su hijo predilecto no ha dejado de intentar reclamar mayores prerrogativas para sus hijas. La última tiene que ver con una vivienda para la menor de ellas, la princesa Eugenia. Una cuestión que no debería generar mayor polémica, de no ser porque entra en conflicto con los duques de Cambridge.

Aunque en estos momentos Eugenia reside en Frogmore Cottage con su familia, parece que su intención es instalarse en la cercana Adelaide Cottage. Un tema que no debería ser foco de problemas pero es que, según parece, los duques de Cambridge están valorando instalarse en la misma propiedad, ubicada en los terrenos de Windsor y, por tanto, en un entorno cercano a la Reina Isabel, para poder estar más pendientes de ella.

Desde hace algún tiempo, el príncipe Guillermo y su esposa están valorando diferentes opciones en la zona para dejar atrás sus apartamentos en el Palacio de Kensington y mudarse al campo. Se plantea la posibilidad de Adelaide Cottage, pero también otras propiedades como el impresionante Fort Belvedere. Aunque parece que la mudanza es un hecho, todavía no se han pronunciado al respecto fuentes oficiales, pero es de esperar que en breve salgamos de dudas.

En principio, la decisión de los duques de Cambridge estaría por delante de las intenciones del duque de York, ya que el lugar que estos ocupan dentro de ‘La Firma’ es más importante. Sin embargo, no hay que olvidar que el príncipe Andrés es el hijo favorito de la Reina y que esto, de alguna manera, podría inclinar la balanza hacia la princesa Eugenia, si llegara el caso. Lo que está claro es que la monarca no se libra de conflictos, ni en el terreno oficial ni en el extraoficial. Es más, algunas fuentes apuntan a que, dado que ya ha saldado sus cuentas con Virginia Giuffre, Andrés está aprovechando para pasar más tiempo con la Reina Isabel y recuperar, en cierta medida, su papel de antaño.