Días de celebración para los Cambridge. Si la pasada semana el príncipe Guillermo y Kate Middleton festejaban once años de matrimonio en uno de los momentos más delicados para la Corona y ahora le ha llegado el turno a la princesa Charlotte.

La hija de los duques de Cambridge celebra su séptimo cumpleaños convertida en una de las grandes protagonistas de los Windsor. A pesar de que la pequeña solo participa en contados actos oficiales, cada vez que está en público acapara todos los flashes, por delante incluso de su hermano mayor, el príncipe George, que está destinado a ser rey en algún momento.

Pero, de la misma manera que George se convertirá en monarca cuando suceda a su padre, también Charlotte tiene un destino más o menos definido. La Princesa tiene en la hija de la Reina, la Princesa Ana, su mejor ejemplo. Y es que como hija mayor -y única- de un futuro soberano, es más que probable que Charlotte se convierta en Princesa Real llegado el momento, a la muerte de Ana.

Un título de especial importancia para la Corona que es una adaptación del del ‘Madame Royale’ de Francia y que se suele aplicar a la hija mayor de los Reyes, en este caso, a la princesa Ana. No obstante, no es algo que se obtenga de manera automática, sino que el soberano lo otorga o no cuando considera oportuno. Dado que el príncipe Carlos no ha tenido más que hijos varones, es Charlotte la primera princesa que podría ostentarlo.

Hace unos días, de hecho, la princesa Ana protagonizó un peculiar acto conjunto con Kate Middleton, algo poco habitual, pero que dejó clara la buena sintonía entre ambas, lo cual será positivo para Charlotte si un día sucede a su tía abuela.

No será un camino fácil para la hija de los duques de Cambridge, ya que el ejemplo de la princesa Ana es absolutamente sublime. A día de hoy, la hija de la Reina Isabel y el duque de Edimburgo tiene una trayectoria intachable y ha sido una de las royals más trabajadoras de las últimas décadas. Su compromiso con la institución es total e incluso ha desvinculado a sus hijos de la Corona para que tengan una vida ‘normal’.

Una posibilidad que no ha tenido Charlotte ya que la Reina Isabel emitió una carta patente cuando Kate Middleton se quedó embarazada de su primer hijo, por la cual se determinaba que todos los hijos de los duques de Cambridge tendrían título de príncipes y tratamiento de Alteza Real. De no haber sido así, solo George sería príncipe y Louis habría adelantado a su hermana en la sucesión. Es más, se ha hablado mucho de por qué los hijos de Meghan y Harry no ostentan título y esto tiene que ver precisamente con la excepción que aplicó la Reina porque de acuerdo con las leyes vigentes, solo el hijo mayor del hijo del príncipe de Gales ha de llevar este título.

A sus ya siete años Charlotte se ha convertido en la auténtica protagonista de la familia, por encima de sus hermanos. Simpática y natural, muchos ven en ella una pequeña ‘it girl’ y un futuro como prescriptora de estilo. La Princesa ha heredado la elegancia de su madre y tiene rasgos que recuerdan tanto a la Reina Isabel como a Diana de Gales, aunque aún es pronto para saber cómo evolucionará.

Se espera que los duques de Camrbidge publiquen algunas nuevas imágenes de su hija por esta especial fecha y aunque la hemos visto recientemente en dos actos importantes, no será hasta el mes de junio cuando reaparezca en el Jubileo de la Reina, en el cual es probable que tenga un papel más protagonista.