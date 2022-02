Fin de capítulo para el príncipe Andrés. El hijo de la Reina Isabel ha dado carpetazo al escándalo que le ha colocado en una situación más que comprometida desde hace varios meses. Según ha trascendido el duque de York ha llegado a un acuerdo con Virginia Giuffre, la joven que le demandó por acoso y abuso cuando era una menor. A pesar de que ya se habían iniciado los trámites para un juicio -que el Príncipe había solicitado que fuera con jurado-, y que había fecha fijada para la primera declaración de Andrés, parece que no será necesario llegar a este punto.

Tal como se ha hecho público, el equipo legal del hijo de la Reina Isabel ha llegado a un compromiso con los letrados de la norteamericana, aunque no han trascendido los detalles de este pacto. Lo que sí se sabe es que no habrá juicio y, por tanto, ya no veremos al Príncipe en el banquillo. Las dos partes han presentado en el tribunal de Nueva York el documento con la información sobre su acuerdo y se ha emitido un comunicado al respecto: «Virginia Giuffre y el príncipe Andrés han llegado a un acuerdo extrajudicial. Las partes presentarán un despido estipulado una vez que la Sra. Giuffre reciba el acuerdo. El príncipe Andrés tiene la intención de hacer una donación sustancial a la organización benéfica de la Sra. Giuffre en apoyo de los derechos de las víctimas. El príncipe Andrés nunca tuvo la intención de difamar el carácter de la Sra. Giuffre, y acepta que ella ha sufrido tanto como víctima establecida de abuso como resultado de ataques públicos injustos», reza el texto.

Unas palabras que no despejan dudas sobre el testimonio de Giuffre, pero tampoco aclaran la posición del príncipe Andrés, cuya imagen ha salido muy perjudicada a todos los niveles a raíz de este escándalo. No hay que olvidar que, tras las primeras declaraciones de la norteamericana, el hijo de la Reina concedió una catastrófica entrevista después de la cual fue apartado de la familia real. No obstante, la situación se complicó aún más cuando la joven presentó la demanda y se admitió a trámite, lo que llevó a la Reina Isabel a despojar de los honores militares y del tratamiento de Alteza Real a su hijo.

En el comunicado se hace también referencia a la relación del príncipe Andrés con Epstein, de la que se muestra arrepentido debido a las revelaciones en torno a las actividades del empresario: «Se sabe que Jeffrey Epstein traficó con innumerables niñas durante muchos años. El príncipe Andrés lamenta su asociación con Epstein y elogia la valentía de la Sra. Giuffre y otros sobrevivientes al defenderse a sí mismos y a los demás. Se compromete a demostrar su arrepentimiento por su asociación con Epstein apoyando la lucha contra los males del tráfico sexual y apoyando a sus víctimas», sentencia el texto.

Por el momento, no se han hecho públicos los detalles relacionados con el importe que donará el duque de York a la asociación solidaria de Giuffre, ni otras cláusulas del acuerdo. Lo que sí que supone este compromiso es que el Príncipe reconoce que Giuffre ha sido víctima de abusos cuando era menor, pero no la culpabilidad del hermano de Carlos de Inglaterra.

Así las cosas, es difícil determinar a quién beneficia este acuerdo, ya que en varias ocasiones Giuffre aseguró que no iba a pactar con el Príncipe, aunque finalmente lo ha hecho. Dado que no ha quedada demostrada la inocencia del duque de York, resulta complicado ahora que su imagen se recupere, ya que se ha visto muy perjudicada en los últimos tiempos. Aunque evitar el proceso legal es una buena noticia para la Casa Real, no está claro que se permita al Príncipe se le permita retomar su actividad -de hecho, lo más probable es que siga al margen-, aunque es previsible que le ofrezcan algún tipo de prerrogativa.

Sin duda, el acuerdo es un paso importante para el duque de York, pero no cierra los interrogantes que estaban sobre la mesa, ya que en ningún caso ha logrado demostrar la inocencia que ha defendido a lo largo del tiempo con tanta insistencia.