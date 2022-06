Agridulce momento para la Reina Isabel. La monarca ha celebrado recientemente su Jubileo de Platino, setenta años ya en el trono que la han convertido en una royal de récord. Una fecha especial en la que ha estado acompañada de gran parte de su familia, aunque no de todos. Por un lado, la ausencia del duque de Edimburgo -fallecido el pasado año- ha sido una de las cosas que han marcado estos días, pero también la vuelta puntual de los duques de Sussex o la falta del duque de York, enfermo de coronavirus.

A pesar de que por ahora no se tiene constancia del estado del príncipe Andrés -ya que no forma parte de ‘La Firma’ desde que se viera inmerso en el escándalo de Jeffrey Epstein, lo cierto es que todo apunta a que volverá a escena en apenas unos días, en una de las jornadas más importantes para la Corona. Se espera que el duque de York asista el próximo lunes al tradicional servicio de la Orden de la Jarretera en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor.

Una ceremonia en la que se condecorará a Camilla Parker-Bowles -tras el anuncio hace unos meses de la Reina Isabel- y a la que asistirán varios miembros de la familia, aunque no se ha confirmado la lista hasta el lunes. En un comunicado, el Palacio de Buckingham ha ofrecido algunos detalles de esta jornada: “Se llevará a cabo el servicio por la Orden Más Noble de la Jarretera en la Capilla de San Jorge, Castillo de Windsor, el lunes 13 de junio de 2022. Los miembros de la Familia Real caminarán en procesión hasta la Capilla y, después del servicio, partirán en carruajes para su viaje de regreso al Castillo”, comienza diciendo el texto, que explica que será Camilla Parker-Bowles la persona a la que se condecorará como Dama Real. De la misma manera, también se condecorará como Dama Compañera a la Baronesa Amos y a Sir Tony Blair.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el duque de York, que dio positivo el pasado 2 de junio, no se ausentará de la ceremonia, a pesar de que su situación tras el acuerdo con Virginia Giuffre sigue siendo delicada. Es más, la Reina despojó a su hijo de sus títulos militares y patrocinios en respuesta a las acusaciones y, a pesar de que el duque de York ha llegado a un acuerdo con la norteamericana, no se ha demostrado ni su culpabilidad ni su inocencia. De hecho, sigue siendo Caballero de la Orden de la Jarretera, reconocimiento que, por cierto, no ha llegado nunca a recibir el príncipe Harry.

La Orden de la Jarretera es la Orden de Caballería más antigua y de mayor rango en Gran Bretaña -a la altura del Toisón de Oro- y fue creada por el Rey Eduardo III hace más de cinco siglos. Esta Orden incluye a la Reina Isabel, y a varios miembros de alto rango de la Familia Real, así como a figuras del panorama internacional entre las que se encuentran el Rey Juan Felipe o Guillermo de Holanda.