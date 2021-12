No suele ser muy habitual que, en el caso de los miembros de las diferentes familias reales del mundo, trascienda información de su vida diaria, salvo momentos concretos. Detalles tales como sus rutinas o los regalos que intercambian en fechas especiales, de los que la mayor parte de la población no suele tener constancia hasta que algo llama la atención, por ejemplo, en el look de una reina o princesa -una nueva joya, un nuevo bolso…-.

Sin embargo, esta vez, la revista norteamericana US Weekly ha desvelado uno de los últimos regalos que el príncipe Guillermo ha hecho a su esposa. Este año los duques de Cambridge no han pasado la Navidad en compañía de la Reina por cuestiones de seguridad relacionadas con el coronavirus, y en lugar de eso han estado junto a los Middleton. Unas fiestas diferentes en las que no han podido disfrutar de tradiciones como los regalos originales y hasta ridículos que los Windsor se hacen en Nochebuena o la costumbre de Isabel II de pesar a sus invitados a su llegada y a su marcha para comprobar cuánto peso han ganado durante su estancia y valorar así si han disfrutado de la comida.

Según ha trascendido, la familia ha celebrado las fiestas en su casa en Norfolk, Amner Hall. De hecho, no faltaron al tradicional servicio religioso de Navidad en el que también pudo verse a otros miembros de la familia real. Tal como ha podido saberse, la Duquesa se encargó de la comida, con un menú navideño en el que no faltó el pavo relleno, las patatas asadas y el pastel de manzana. Los pequeños George, Charlotte y Louis ayudaron a Kate con el menú y todos hicieron una preciosa casita de jengibre.

Tal como apunta la revista, esta Navidad, Kate Middleton no ha recibido por parte de su esposo un regalo ‘absurdo’, sino un detalle mucho más especial. El Príncipe ha otorgado a su esposa un precioso brazalete del que todavía no han trascendido detalles, pero que se suma a la colección de piezas privadas que la Duquesa atesora desde que conociera al hijo mayor del príncipe Carlos y Diana de Gales.

Entre estas joyas se encuentra un tercer anillo de diamantes que el duque de Cambridge le regaló a su esposa con motivo del nacimiento del príncipe George y que siempre lleva junto a su sortija de compromiso y su alianza de boda. Kate también tiene unos pendientes de turmalina verde Kiki McDonough que Guillermo le compró por el nacimiento de Charlotte, así como una sortija de granates y perlas, que combina las piedras de nacimiento de la Duquesa y de su marido. Además, este mismo año, por su décimo aniversario, se sabe que el príncipe Guillermo le regaló un collar y unos pendientes de Asprey Daisy. A todas estas joyas se suman las que Middleton tiene como herencia de Diana de Gales y que le hemos visto lucir en numerosas ocasiones.