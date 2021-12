Nuevas dificultades para el rodaje de las nuevas temporadas de The Crown. Según han confirmado varias fuentes, la serie no tendrá el beneplácito de dos de los entornos más importantes para la trama, la casa familiar de Diana de Gales y el colegio en el que estudiaron sus hijos. Dos lugares fundamentales para entender la historia no solo de Lady Di y el príncipe Carlos, sino también el desarrollo posterior de sus hijos, los príncipes Harry y Guillermo.

Al parecer, el primero en negarse a prestar el entorno idílico de Althorp House para el rodaje de la trama ha sido, precisamente, el hermano de Diana, el conde Spencer. Un varapalo para la productora, consciente de que esta finca ocupa un lugar insustituible para poder enmarcar la historia. Según ha trascendido, el hermano de la fallecida princesa ni siquiera tuvo que pensar demasiado en la propuesta y se opuso frontalmente a la idea de que parte de la serie se rodase en sus terrenos.

Una actitud que ha sorprendido a muchos, ya que el tío de los príncipes Harry y Guillermo ha convertido el lugar en casi un centro de peregrinaje para todos aquellos que son fanáticos de Diana y cada verano abre diferentes zonas de la casa al público para que puedan conocerlas y acercarse a la figura de Lady Di: “siento que es mi deber defenderla cuando pueda”, ha dicho recientemente, ya que no está de acuerdo con la imagen de Diana que se está ofreciendo en la ficción de Netflix.

La del conde Spencer no ha sido la única negativa a la que los productores se han enfrentado estos días. Y es que el colegio en el que estudiaron los hijos de Carlos y Diana también les ha cerrado las puertas. Así lo han confirmado de manera directa los responsables de la institución: “no queremos tener nada que ver con The Crown.

Sin duda un importante varapalo para la ficción que se queda sin dos de los escenarios clave para esta última temporada. Por ahora no se ha producido ningún tipo de respuesta oficial por parte de Netflix aunque lo más seguro es que recurran a algún tipo de estrategia para poder reflejar estos emblemáticos lugares sin tener que estar en ellos de manera específica.

No obstante, en el caso del colegio, la productora tiene la posibilidad de optar por el Winchester College, en la zona de Hampshire, una institución que siempre se ha considerado la rival de Eton y que, según parece, no ha puesto problemas al proyecto.

Además de estas ‘pequeñas’ dificultades, lo cierto es que la ficción no ha podido rodar en los edificios históricos ni en las residencias reales, como Balmoral o Sandringham, ni tampoco en la abadía de Westminster, que han tenido que sustituir por la catedral de St. Albans en las afueras de Londres.