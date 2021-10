Sara Carbonero se ha convertido en un verdadero icono de estilo. Cuando se celebró el Mundial en 2010, la periodista se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión, ya que fue la encargada de dar la última hora de la Selección Española. Por aquel entonces, Sara ya apuntaba maneras y no tardó en poner como tendencia los vestidos cortos con volantes y el llevar varias pulseras de colores. Con el paso de los años, la comunicadora ha ido perfilando su buen gusto por la moda hasta tal punto que ha podido crear su propia firma de ropa junto a su gran amiga, Isabel Jiménez. Slow Love se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos, además, la marca es todo un éxito.

Durante una entrevista a Estilo de ABC, Sara Carbonero se ha sincerado sobre todo lo relacionado a este sector que también se ha convertido en una de sus grandes pasiones. “En cuanto a firmas me encanta Isabel Marant”, ha dicho la presentadora radiofónica de Que siga el baile en relación a las marcas en las que se inspira. También, ha confesado que se fija mucho en el estilo de celebrities de la talla de Sienna Miller, Kate Moss, Penélope Cruz, la reina Rania de Jordania o Angelina Jolie. “También me encanta Diana de Gales, me gusta toda ella como ejemplo de mujer por su discreción y elegancia”, ha comentado al citado medio.

Por otro lado, Sara Carbonero ha confesado cuáles son algunas de sus claves de estilo. “Soy muy fiel a los tonos neutros, las prendas oversize, las botas, la ropa de corte masculino… Pero podría decir que soy muy de cazadora de cuero o blazer, camiseta básica de manga corta, bota o botín y vaqueros. También soy muy partidaria de llevar vestidos camiseros, o vaporosos con botas con rebecas de punto encima. Ahora me he aficionado mucho al calzado plano, desde que empecé a vivir en Portugal le cogí el gusto”, ha dicho en conversación con ABC.

“Aunque llevamos mucho tiempo sin tener tantos eventos como antes puedo decir que el típico vestido negro, de punto o entallado, siempre es un acierto. Y con una biker de cuero, todavía mejor”, ha indicado sobre la prenda que nunca falla para cualquier velada. Ahora que nos encontramos en otoño, Sara Carbonero ha dicho que siempre le han encantado los vaqueros, pero que ahora prefiere “los vestidos oversize, muy cómodos, combinados con botas”.

Sea como fuere, Sara Carbonero ha demostrado que la moda es parte de ella y lo refleja cada vez que luce un nuevo look bien sea en su día a día o en un evento, o lanza una nueva colección de la marca que tiene con su comadre – como llama cariñosamente a Isabel Jiménez-.