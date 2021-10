Sara Carbonero, entre la timidez y la sonrisa al ser preguntada por Kiki Morente

El periodismo unió a Sara Carbonero e Isabel Jiménez, pues se conocieron en los informativos de Telecinco, pero fue el mundo de la moda lo que provocó que su unión llegara más allá. En el año 2015, las comunicadoras anunciaban el nacimiento de Slowlove, una firma de moda que cada vez tiene más éxito y que este miércoles ha presentado su nueva colección, inspirada en la música a la que han llamado Dancing in the street. «Tiene un estilo folk urbano, como bohemio pero que se adapta a la vida de grandes ciudades como Madrid», ha explicado sobre la misma Isabel, que estaba radiante con uno de los diseños de esta nueva temporada.

Una de las grandes alegrías de las emprendedoras, además de que tienen nuevas prendas a la venta, es que ya están en las tiendas físicas y por lo tanto mucho más cercas del público. Un gran paso dentro de una carrera que no ha hecho más que empezar, pues todavía les queda mucho camino por recorrer. Además de disfrutar en su mutua compañía de este éxito, también lo hacen con sus familiares y amigos más cercanos, que por supuesto han estado con ellas este miércoles. Si bien han sido muchos los rostros conocidos que han acudido al evento, ha habido un gran ausente que no ha pasado desapercibido, Kiki Morente.

View this post on Instagram Una publicación compartida de KIKI MORENTE (@kiki_morente)

El cantante granadino, nuevo amor de Sara Carbonero, no se encontraba entre el público asistente, seguramente para evitar robarle la expectación a Slowlove y sus nuevas prendas de temporada, pero en cierto modo ha estado presente. Al ser preguntada por él, ha sido Isabel quien ha tomado la palabra, dando unos segundos a su amiga para que se recompusiera, dejara atrás la vergüenza que parecía tener y responder por ella misma. «Estaba por ahí, no le he visto entrar con el follón pero creo que estaba por ahí», ha comenzado diciendo Isabel, refiriéndose a su marido, Álex Cruz. «Estaba acostando a los niños y ya se venía», ha seguido diciendo, momento en el que los periodistas ya han mencionado directamente a Kiki.

«Echamos de menos también a Soleá, a Estrella», ha comentado Jiménez, nombrando a las hermanas del cantante, no queriendo centrarse en él. Finalmente, Carbonero no ha dudado en afirmar que «son amigos por supuesto, nos gustaría que estuvieran aquí, faltan algunos, los que veis somos los que estamos y los que no es porque no han podido venir, pero estaban todos invitados». Aunque prefiera quedarse esa parte de su vida para ella misma, es indudable que Sara Carbonero está viviendo un momento maravilloso: «yo estoy fenomenal, muy contenta y todo muy bien», ha asegurado con los ojos brillantes.