Isabel Jiménez es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. No solo por ser quien pone voz a las noticias en la edición del mediodía de Informativos Telecinco, sino también por ser una de las fundadoras de la firma SlowLove. En ella trabaja junto a quien antaño fue su compañera ante las cámaras, Sara Carbonero, quien además es una de sus mejores amigas. Pero el currículum profesional de la almeriense no termina ahí pues este año se ha estrenado como embajadora de la nueva campaña de Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Una cita en la que además de dar visibilidad a esta enfermedad, recordando la importancia de realizarse revisiones periódicas e invertir en investigación, ha hablado sobre su gran amiga de quien ha dicho que siempre ha sido una mujer guapa, «siempre ha sido así pero ha pasado por una enfermedad muy complicada». Lo cierto es que de un tiempo a esta parte la periodista está mucho más feliz, algo en lo que seguro tiene mucho que ver su separación de Iker Casillas y su nueva relación amorosa.

De hecho, en su última entrevista para Harper’s Bazaar Carbonero reconoce que ya no se preocupa tanto por su imagen y que está viviendo un momento de «crecimiento personal», algo que sin duda está transmitiendo a sus seguidores a través de sus publicaciones. «Sara hace muchos años, cuando no existían las redes o no estaba tan presente, yo decía que es el gran descubrimiento que la gente tiene que hacer de Sara. Ella se desnuda mucho en sus redes, escribe súper bonito y es lo que veis», cuenta al respecto su amiga.

Sobre la nueva relación de la toledana con el cantante Kiki Morente, Isabel ha optado por mantenerse al margen y no mojarse: «y si un día sale de una fotografía de ella con mi marido, ¿ya está con mi marido? Vosotros sois los que os montáis las historias y os lo desmontáis», ha contado divertida, asegurando que ella no tiene ni idea de lo que pasa entre ambos, «no sé si son solo amigos, a mí no me preguntéis que no lo sé». Lo que no puede negar es que conoce al hijo de Enrique Morente «desde hace mucho tiempo». Sin desvelar nada más, todo apunta a que le gusta mucho, tanto como músico como persona.

Pero eso no significa que no tenga a Iker Casillas en sus pensamientos, pues pese al divorcio entre el futbolista y la periodista, Isabel sigue considerándole alguien importante en su vida. «Los adoro a los dos. Son mis amigos, Sara es mi hermana del alma, ¿qué queréis que os diga?». Además, las dos están muy felices porque la hermana de Sara está a punto de ser madre, lo que la convierte a ella en tía y a Isabel en «tía postiza. Estamos muy contentas». Una alegría por la llegada de un nuevo miembro a esa bonita familia que forman y que parece no animar a la presentadora a tener un tercero ella, «yo me planto con mis dos hijos», sentencia.