Isabel Jiménez y Sara Carbonero atraviesan un momento dulce. Tras meses de arduo trabajo pueden presumir de que ‘El viaje pendiente’, la nueva colección de ‘Slowlove’, su firma de ropa sostenible, ya es una realidad. No es una más ya que se trata de la primera desde que saliera a la luz que ambas la habían vendido a Tendam, anteriormente conocida como Grupo Cortefiel y que dirige dicha marca, además de Pedro del Hierro, Women’secret, Springfield y Fifty. Todo un paso de gigante para Slowlove, ya que aunque desde el verano pasado venía colaborando con ellos, es ahora cuando se incorpora de pleno derecho a la compañía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Slow Love (@slowloveoficial)

¿Qué conlleva este impulso a nivel de marca? ¿En qué cambia el trabajo de Sara e Isabel? ¿Cuál ha sido su inspiración? ¿Se pondría la reina Letizia una de sus prendas? Le trasladamos todas estas preguntas (y algunas más) a una de las directoras creativas de la firma, Isabel Jiménez, que atiende a Look en uno de los pocos ratos libres que le deja lo frenético de estos días de presentación.

La primera cuestión a resolver es cómo se ha gestado el fichaje de Slowlove por un grupo de la envergadura de Tendam. Isabel nos cuenta que todo se ha desarrollado «de forma muy natural». Y explica que «Sara Carbonero y yo ya habíamos trabajado con Cortefiel como imagen y conectamos mucho con el equipo que hay detrás. De ahí surgió la colaboración que hicimos en otoño/invierno y tras su éxito éste era el paso natural. Además de que los equipos encajaron fenomenal, compartimos muchos valores con Tendam y una misma forma de trabajar. Por eso, el resultado ha sido asociarnos de una manera muy bonita. Se mantiene el espíritu de Slowlove y nosotras seguimos al frente de la Dirección Creativa».

He aquí la resolución de uno de los mayores interrogantes. ¿Va a cambiar algo de Slowlove? La presentadora lo deja muy claro: «En absoluto. Desde el principio, Tendam quería mantener el éxito de la plataforma de Slowlove y no perder ni su esencia ni su espíritu. Por eso, pese a ser ahora parte del grupo, se mantiene la venta en las dos webs al mismo tiempo. Son comunidades diferentes, perfiles de clientas distintas. El equipo que trabaja en Slowlove no ha cambiado en los últimos años y son parte de la identidad de marca que tenemos, así que queda Slowlove para rato», argumenta.

De la unión de las dos fuerzas se esperan grandes cosas. Un crecimiento e impulso tanto para Tendam como para la marca de Isabel Jiménez y Sara Carbonero. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ellas en mente? Responde la primera: «Seguir creciendo como marca, con colecciones cada vez más amplias y un estilo muy definido «folk urbano» que se identifique con mucha facilidad. El gran objetivo es convertirnos en un referente de la moda española con una comunidad de clientas fiel que se sienta identificada con nuestra filosofía y el universo Slowlove», dice.

Ponerse en manos del otrora Grupo Cortefiel podría hacer cambiar los roles de sus creadoras. ¿Es así? «Nosotras llevábamos toda la gestión, esa parte es la que pasa a manos de Tendam pero nosotras, como te decía, seguimos al frente de la dirección creativa para que nuestro sello, lo que diferencia a Slowlove de otras marcas, no se pierda nunca. Estamos en todo el proceso del desarrollo de las colecciones, desde la inspiración hasta la validación y modificación de prototipos», contesta.

Isabel Jiménez: «Queremos convertirnos en referente de la moda española»

Preguntada por la fuente de inspiración para crear este colección, Isabel se explaya: «El valor principal de esta colección es la sostenibilidad y su estilo folk urbano, prendas boho inspiradas en la idea de transportar la filosofía slow al frenético ritmo del día a día. Diseños muy vinculados a la naturaleza pero que se adaptan perfectamente a la vida en la ciudad y que reflejan, de algún modo, mi personalidad y la de Sara».

Algo especialmente ilusionante es que se pueden encontrar sus creaciones en las tiendas físicas: «Ya lo hicimos en la colaboración con Cortefiel de Otoño/invierno. Era la primera vez que veíamos nuestra marca en una tienda física y, por supuesto, ahora repetimos estando en las más de 130 tiendas de Cortefiel de España y Portugal. Con un espacio y un visual que ha hecho el equipo de Tendam maravilloso». Y avanza todo un bombazo. «Si seguimos creciendo, puede que algún día haya tienda propia de Slowlove».

El gran reto de Isabel Jiménez y Sara Carbonero

Uno de los grandes retos que se plantean muchas modistas es entrar dentro del armario de la reina Letizia. En el caso de Isabel, está convencida de que a la consorte le conquistarían los nuevos diseños: «Seguro que le gustan muchas de las cosas de esta nueva colección que es, de verdad, espectacular». Sin embargo, su propósito como tal es «seguir creciendo como marca con mucha humildad pero con todas las ganas y el entusiasmo del mundo».

Crecer paso a paso es la hoja de ruta de ambas. Tienen claro cuál es su público: «En hombre, Cortefiel tiene como referente a Pedro del Hierro así que, por ahora, queremos centrarnos en las mujeres. Es esas mujeres libres, valientes e independientes que tanto definen nuestra comunidad Slowlove», sentencia.

Todo lo que venga después será bienvenido. Estas son las confesiones de Isabel Jiménez, seguramente en uno de los mejores momentos profesionales de su vida. En el siguiente enlace puedes conocer todas las prendas de la nueva colección de Slowlove.