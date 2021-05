Iker Casillas vivió un jueves inolvidable con su 40 cumpleaños. Recibió un aluvión de felicitaciones de amigos, seres queridos, fans y demás que él mismo no dudó en compartir en las redes sociales. En la intimidad, el exjugador tenía muy claro con quien quería celebrarlo y así lo hizo. Casillas y Sara Carbonero se reunieron para soplar las velas en familia junto a sus dos hijos, Martín y Lucas, en lo que significa la primera imagen pública de los dos juntos tras su separación.

En la imagen que han compartido se ve a la expareja muy sonriente, con Iker Casillas agarrando del brazo a Sara Carbonero, junto a sus dos niños. Los globos con el 4 y el 0 no faltaron. Una postal que evidencia la buena sintonía existente entre ambos. Hay quien en esta reunión ve visos suficientes para pensar que entre ellos se podría dar una reconciliación sentimental, si bien solo el tiempo nos sacará de dudas.

Unas horas antes, la comunicadora había felicitado públicamente a su exmarido con una foto de él mismo y un cariñoso mensaje: «Feliz vuelta al sol. Que las vistas desde ese cuarto piso sean maravillosas. Te lo mereces». El cariño prevalece entre ambos y sus hijos pueden pasar largas temporadas con los dos gracias al cómodo régimen de custodia compartida que han acordado entre ellos para que puedan pasar temporadas con sus progenitores.

Iker Casillas llegó a los 40 y lo hizo con mucha energía, tal y como mostró en Instagram: «Esas escaleras me llevan a los 40, ¡¡allá que voy!! ¡¡Qué la fuerza me acompañe!! ¿Alguien de verdad me puede confirmar que los 40 de hoy son los 30 de hace años?», escribía.

Iker Casillas ha sido noticia en las últimas semanas después de que su nombre se viera salpicado en algunas tertulias televisivas. ‘Sálvame’ sacó a la luz el testimonio de Nadia Alexandrova, una búlgara que afirmaba haber mantenido un idilio con el exguardameta cuando todavía estaba con Sara Carbonero. El «tonteo» entre Iker y Nadia comenzó hace más de dos años, incluso antes de que sufriera el infarto de miocardio. Preguntada por si era algo romántico o pasaron a mayores, la joven contesta que «Es muy difícil decirlo porque es una mezcla rara, con el tiempo coges cariño».

El mostoleño se mostró tremendamente molesto cuando los medios de comunicación le preguntaban a pie de calle por este supuesto flirteo con Nadia. A quien parece no haberle afectado en absoluto es a su exmujer. Da la sensación que Sara confía ciegamente en la palabra de Iker y así lo ha dejado claro reuniéndose con él por su cumpleaños.

Sea como fuere, ambos están cumpliendo lo que prometieron en el comunicado oficial que hicieron para anunciar su divorcio: «Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre». Dicho y hecho.