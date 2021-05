Sara Carbonero le hace un ‘regalo’ a Iker Casillas por su cumpleaños

Sara Carbonero ha vuelto a demostrar que las personas importantes de su vida prevalecen en el tiempo sin importar en qué condición. La comunicadora ha madrugado para felicitar el día a Iker Casillas, que este jueves 20 de mayo alcanza la cifra redonda de 40 años. Al filo del mediodía publicaba una storie en su cuenta de Instagram con una imagen de su exmarido y el mensaje: «Feliz vuelta al sol. Que las vistas desde ese cuarto piso sean maravillosas. Te lo mereces».

Unas bonitas palabras que evidencian la buena sintonía existente en la expareja pese a su separación. Siempre quedará el cariño, el buen recuerdo de haber pasado algo más de una década de amor, las experiencias vividas y, por supuesto, el cuidado de lo que siempre les unirá: sus dos hijos.

No es la primera vez que Sara Carbonero tiene un gesto así con Casillas desde que se divorciaron. Durante estas últimas semanas hemos ido viendo cómo se comentaban imágenes en sus redes sociales y presumían de buen rollo. Por ejemplo, felicitándolo por el Día del Padre. Lo dicho, no esperen una ruptura en pie de guerra entre ellos. Más bien lo contrario.

Iker Casillas no ha considerado oportuno ‘repostear’ ninguna de las ‘stories’ que le citan para felicitarle el cumpleaños. Sí que ha colgado esta fotografía con un escenario que ya se ha convertido en habitual en sus publicaciones, lo que parece el hall de entrada a su casa con la escalera de subida a las habitaciones superiores de fondo. «Esas escaleras me llevan a los 4️⃣0️⃣. Allá que voy !! Qué la fuerza me acompañe! #felizjueves #eshoradedarlelavueltaaljamon Alguien de verdad me puede confirmar que los 40 de hoy son los 30 de hace años?? 🤔», ha escrito.

La imagen se ha llenado de comentarios de amigos muy conocidos. La mejor amiga de Sara Carbonero, Isabel Jiménez, ha escrito ‘Feliz día y felices 40, amigo», acompañado de un corazón. Rosa Benito ha sido muy poética: «Madre mía, 40, quién los pillara… y lo más importante, seguir subiendo peldaños. Muchísimas felicidades, feliz cumpleaños Iker». La exmujer de Alejandro Sanz, Raquel Perera, Anabel Medina, o excompañeros de profesión como David Beckham, Fernando Morientes, Óliver Torres y Alberto Bueno no han perdido la oportunidad de felicitarlo.

El quiero y no puedo de Casillas

Los 40 le llegan a Casillas en un momento algo dicotómico. Por un lado está feliz al haber regresado a su ciudad y al club de su vida. Pero por el otro, ha visto cómo su proyecto de vida junto a Sara Carbonero se venía abajo, haciéndose añicos. Por suerte, ambos han sabido frenar a tiempo y hoy en día les une una magnífica relación, tal y como ha quedado de sobra demostrado. El exportero del Real Madrid vive su vida en solitario, disfruta de sus amigos, se escapa a su pueblo abulense los fines de semana y evita a toda costa ser protagonista de la prensa del corazón, algo que no le está resultando tan sencillo.