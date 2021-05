El pasado mes de marzo, Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaron a través de las redes sociales que tras una década juntos tomaban caminos separados. “Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre”, se pudo leer en el comunicado. Tal y como dijeron en el escrito, la que fue una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país, ha cumplido con su promesa y ha seguido manteniendo el cariño y el contacto, también por el bien de sus dos hijos en común. Este 1 de mayo se cumplen dos años desde que el ex portero del Real Madrid sufrió un infarto que casi le cuesta la vida y ha querido compartir con sus seguidores la alegría de haberse recuperado.

Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram publicando una fotografía en la que aparece con un look informal -compuesto por una blazer gris y unos pantalones vaqueros- posando sonriente. “2 añitos después…#felizsábado #vivehoyymañanayaveremos #extratime”, ha escrito. Como era de esperar, el post no ha parado de recibir numerosos comentarios de cariño para el ex deportista, y entre ellos se ha encontrado el de una persona muy especial para él: la madre de sus hijos, Sara Carbonero.

La periodista ha querido tener un cariñoso gesto con el que ha sido su pareja todo este tiempo y no ha dudado en comentar la publicación que ya reúne más de doscientos mil ‘likes’. Con tan solo dos emoticonos, de un corazón y de un infinito, la comunicadora ha dejado claro que a día de hoy mantienen una excelente relación pese a que el amor se ha acabado. Sin embargo, no es la primera vez que la mediática ex pareja ha compartido mensajes en la Red.

Hace unos días la leyenda del fútbol subió una imagen en la que se reía de su vestimenta y fue cuando Carbonero reaccionó con varios emojis de caras sonrientes. Después, Sara sacó a la luz una fotografía de cuando trabaja en las instalaciones de Radio Marca. «Cada vez lo haces especial», escribió Iker Casillas. De esta manera, tanto el ex jugador como la comunicadora han estado demostrando en los últimos meses, que pese a que han puesto punto y final a su romance, siguen estando presentes en sus vidas. Y no es de extrañar, porque han vivido una infinidad de momentos y fruto de su amor nacieron sus dos hijos.

El infarto de Iker Casillas

Ocurrió el 1 de mayo de 2019 mientras Iker Casillas se encontraba en un entrenamiento con el Oporto. De repente, empezó a sentirse mal y gracias al médico del club, descubrieron de manera inmediata que lo que le estaba sucediendo al ex jugador de fútbol era un infarto. En el documental ‘Colgar las alas’ de Movistar, Sara Carbonero confesó cómo fue el instante en el que se enteró de que su pareja se encontraba indispuesta y que le llevaban de camino al hospital .

«Yo estaba en Cádiz. Había estado dos días por trabajo y cogimos el vuelo con total normalidad a Madrid porque tenía que hacer una escala de unos 30 o 40 minutos hasta coger mi avión a Oporto. Estate tranquila Sara, a Iker le ha dado un infarto», relató emocionada al volver a recordar ese duro episodio de su vida.