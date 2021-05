Iker Casillas vuelve a ser el centro de todas las miradas por sus supuestas andanzas sentimentales. ‘Sálvame’ ha destapado la identidad de una joven búlgara de 29 años, Nadia Alexandrova, quien, según el programa, ha mantenido supuestos encuentros con el exportero del Real Madrid. Su affaire se habría producido cuando el deportista todavía estaba casado con Sara Carbonero.

Fiel a su estilo transgresor, el espacio vespertino de Telecinco se ha puesto en contacto con la implicada en cuestión, que trabaja en el negocio de la automoción, para conocer su versión. Lejos de negarlo, Nadia se ha mostrado bastante impactada y algo descolocada porque hubiera salido a la luz su presunto idilio con el madrileño: «¿Quién ha sido? Madre mía. Es que esto lo sabe muy poca gente, quién ha podido ser? Que esto lo sabe muy poca gente: dos o tres personas», decía. Además, ha asegurado que tanto Casillas como ella llevaban lo suyo con «bastante discreción».

Iker Casillas podría haber sido desleal a Sara Carbonero: Nadia asegura haber tenido más que amistad con él desde 2019 https://t.co/p19nBKCMbD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 6, 2021

El «tonteo» entre Iker y Nadia comenzó hace más de dos años, incluso antes de que sufriera el infarto de miocardio. Preguntada por si era algo romántico o pasaron a mayores, la joven búlgara contesta que «Es muy difícil decirlo porque es una mezcla rara, con el tiempo coges cariño».

El gran interrogante era saber en qué momento exacto se dieron aquellos encuentros entre Iker Casillas y su supuesta amante. ¿Estaba con Sara Carbonero? La respuesta es sí. ‘Sálvame’ los ha ubicado en 2019, sin embargo, Nadia lo niega: «Con ella no estaba en el sentido literal, nunca he querido meterme en la relación de nadie» y escurría la responsabilidad de su divorcio: «Esto no tiene que ver con lo que haya pasado. No lo soy, no lo soy, no me siento la persona que ha hecho ese daño, eso es cosa suya», se defendía.

La reacción de Iker Casillas

Esta nueva ‘novia’ que le ha salido al adjunto al director de la Fundación Real Madrid se ha mostrado muy preocupada por cómo se pueda tomar él la filtración de esta información: «Me preocupa la reacción de la otra persona. Yo le he dicho que no se lo contaba a nadie. Él confía en mí», ha dicho asustada.

Los medios de comunicación han acudido a buscar a Iker Casillas unas horas después para confirmar o desmentir este entuerto, pero se han encontrado con un Casillas muy serio y distante. El excapitán de la Selección Española se quejaba amargamente de que hubieran acudido a buscarle al colegio donde va a dejar a sus hijos, si bien es cierto que la prensa esperó a su salida para no filmar la imagen de ningún menor de edad. No solo no ha querido contestar a las preguntas sino que se ha enzarzado verbalmente con uno de los reporteros al reprocharle que «lo que quieres es que deje de traer a mis hijos al colegio», al mismo tiempo que se quejaba de que «es un acoso».