Sara Carbonero vuelve al trabajo pisando fuerte y blindada ante la prensa

Sara Carbonero ha arrancado el nuevo curso con mucha energía y para muestra su agenda. Hasta hace una semana hacía 11 meses que la famosa presentadora no se ponía voluntariamente ante los flashes y en los últimos días ya van dos veces. El evento con el que la periodista dio el pistoletazo de salida la pasada semana fue la presentación del videoclip que protagoniza junto al grupo ‘Tu otra bonita’. La vuelta de Carbonero a los photocalles era muy esperada por lo que la expectación era total y la convocatoria de prensa fue todo un éxito. Aunque de primeras la ex de Iker Casillas aseguró que no quería hablar y que no pensaba responder a las preguntas, finalmente terminó reconociendo que se encuentra feliz e ilusionada, además de aclarar por primera vez desde su divorcio cuál es su verdadera relación con el exjugador de fútbol.

Este lunes la presentadora ha vuelto a participar en un acto multitudinario aunque, quizás porque la semana pasada se vio más expuesta de lo que tenía planeado, esta vez la convocatoria de prensa anunciaba que la periodista no haría declaraciones. Y así ha sido. Sara ha presentado la exposición de moda sostenible ‘Porque nuestro planeta lo vale’, de L’Oreal Paris y, aunque ha posado de lo más sonriente y predispuesta para los reporteros gráficos, no ha habido tiempo para una sola pregunta.

Para ejercer de madrina de ceremonias, Sara ha apostado por un espectacular estilismo con el que ha vuelto a confirmar el ya archifamoso ‘menos es más’. Carbonero ha lucido un vestido long midi en color blanco roto cuya peculiaridad era la tela, troquelada con motivos florales. Ceñido en pecho y cintura, con cuello a la caja y manga francesa, la periodista lo ha combinado con unas sencillas sandalias en terciopelo verde botella de lo más favorecedoras.

Con un maquillaje que potenciaba su verde mirada a base de capas y capas de máscara de pestañas y el pelo suelto con unas suaves ondas desenfadadas, la presentadora de ‘Que siga el baile’ ha lucido un look para recordar.

Vuelta al trabajo en Radio Marca

En apenas unos días Sara volverá oficialmente a su trabajo como presentadora de radio. Su programa ‘Que siga el baile’ está a punto de estrenar su segunda temporada, que llega con un pan debajo del brazo en forma de ascenso en la parrilla. Hasta antes de verano la reportera contaba con un espacio dentro del programa de Vicente Ortega, pero en este ‘curso’ Carbonero tendrá su propio hueco.

En las últimas semanas se ha especulado con que Kiki Morente, el músico que le ha hecho volver a creer en el amor tras su divorcio, podría ser su primer entrevistado de la temporada. Ella por ahora guarda silencio y, aunque fue preguntada por ello en su primer contacto con la prensa, todo apunta a que habrá que esperar al estreno para ver quien es la persona que finalmente inaugura junto a ella su último logro profesional.