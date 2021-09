Sara Carbonero vuelve al ruedo más cercana y natural que nunca

‘Que siga el baile’, es el título del programa con el que Sara Carbonero se estrenó como presentadora de un espacio radiofónico y, también, un verso de una canción de ‘Tu otra bonita’. La banda no era demasiado conocida pero, tal y como ocurre con prácticamente todo lo que la periodista menciona, comenzó a escalar puestos de popularidad tan pronto como Carbonero les entrevistó en Radio Marca y confesó que fueron precisamente ellos quienes inspiraron (y prestaron) el nombre del que es ahora mismo su refugio laboral.

Hace unas semanas tanto Sara como el mencionado grupo hicieron público que la exmujer de Iker Casillas había protagonizado su último videoclip y esta semana por fin se ha presentado ante los medios el que ya es el primer trabajo de la reportera como actriz. La expectación ante el primer posado de la toledana ante la prensa en un año era total. Desde la última presentación de la colección de ‘SlowLove’ hasta ahora han pasado 11 meses en los que su vida no ha podido girar en más direcciones.

Un ingreso hospitalario, la separación de Iker Casillas y su romance con Kiki Morente son sin duda los temas por los que la prensa más ganas tenía de preguntarle, y consciente de ello Carbonero se ha puesto frente a los micrófonos tomando la palabra y pidiendo que por favor no se desviase la atención del tema principal: el videoclip que protagoniza.

Pero Sara conoce bien a sus compañeros y, como tal, no ha querido dejar de escuchar sus preguntas y responder, eso sí, con algunas largas y mucho sentido del humor. Si algo ha quedado claro con sus palabras, pero también con sus gestos es que Sara está feliz. La presentadora reconoce que este que acaba de terminar “ha sido un verano muy bonito”, y ha insistido en que “está todo muy bien”. Consciente de los rumores que la relacionan con el hijo de Enrique Morente y de las últimas informaciones que apuntan a una discusión pública con su exmarido, Carbonero ha querido aclarar que “no voy a entrar a aclarar absolutamente nada, esta todo fenomenal, estoy muy bien” y ha incidido en que “hay tantas cosas” de las que no va a hablar…

Todo su discurso ha sido cargado de sonrisas y con gestos de lo más relajados. La periodista no ha podido evitar romper a reír cuando le han preguntado por el vídeo que colgó bailando junto a Junior y ha asegurado que fue algo que hicieron “entre amigos, queríamos compartir el talento de Junior y también de la Flaka”. Sara ha asegurado ante la prensa que le espera un otoño cargado de proyectos que todavía no puede contar y, aunque había prometido no hacerlo, ha terminado por hablar de Iker Casillas confirmando que “por supuestísimo” que su relación con él es buenísima.